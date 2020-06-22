緊盯北韓「傳單復仇計畫」！南韓軍方戒備中　未排除軍事行動

▲兩韓因脫北者投放傳單一事，關係緊張。圖為脫北團體2016年在兩韓非軍事區利用氣球空飄反北韓傳單。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

兩韓因脫北團體投放傳單一事，關係緊張。平壤今（22）日宣布，已經印製1200萬張「懲罰性傳單」，並將透過3000顆氣球投放到南韓領土，作為報復。南韓政府表示，當局正在密切關注情勢，至於是否採取軍事行動，取決北韓發送傳單的方式。

《韓聯社》報導，南韓22日表示，正在密切關注北韓軍方動態，對於軍事行動等一切應對方式保持開放態度。國防部長鄭景斗在國會委員會會議上提到，任何可能的軍事回應，都「取決於北韓如何行動以及採取的方式」。

聯合參謀本部發言人金俊樂上校（Col. Kim Jun-rak，音譯）說，「我們正在密切關注北韓軍方的行動……為了各種可能性做好準備，保持堅定的備戰姿態」。另一名官員說明，「舉例而言，如果北韓使用無人機，違反了兩韓的軍事協議，我們將被迫採取相對的軍事行動」。

▲北韓印製1200萬張的「懲罰性傳單」，預計透過3000多顆氣球，投放到南韓領土。（圖／朝中社）

兩韓2018年9月19日簽署《關於落實板門店宣言中軍事領域共識的協議》，這是一項全面軍事協議，內容包括在兩韓邊境設立禁飛區。但是，平壤曾威脅廢除此協議，並停止其他合作計畫。

根據北韓官媒《朝中社》，北韓準備1200萬張傳單與3000顆氣球，要向南韓領土投放。平壤並未透露細節，但外界認為，這項任務可能會透過無人機或者船隻來執行。

►3000氣球直搗南韓中心！北韓印1200萬傳單：報復的時刻到了！

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！