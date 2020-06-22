智伸科營收獲利「雙創新高」！每股配息2.5元　5大經營方針成營運動能

▲智伸科總經理林恩道。（圖／智伸科提供）

記者楊絡懸／桃園報導

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科（4551）22日舉行股東會，會中承認2019年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，並通過2019年盈餘分配案，決議配發每股現金股利2.5元，期將經營成果與全體股東分享。

智伸科股東會進行全面改選董事，依公司章程規定，票選出董事9席（含獨立董事3席），新當選董事包括林正盛、六方精機股份有限公司、盧經緯、何瑞正、林良雄、林恩道；3席獨立董事則由蔡佳瑜、楊翔宇、辜清德擔任。

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股東會結束後隨即召開董事會，會中全體董事一致通過林正盛續任董事長，持續帶領智伸科整體未來營運更上一層樓並創造所有股東利益的最大化表現。

智伸科2019年全年合併營收為50.14億元，年增13.32%，主要受惠於旗下各事業體營運皆穩定成長挹注貢獻下，2019年稅後淨利為6.22億元，年成長24.56%，稅後每股盈餘（EPS）7.6元，年增24.59%，營收、獲利皆刷新歷史新高紀錄。

智伸科表示，2019年整體毛利率為27.53%，營業利益率為17.91%，受惠於汽車、電子和醫療精密零組件新產品相繼通過認證，皆有穩定出貨的表現，雖新品初期須直接面臨量產學習曲線爬坡的成本，但致力於針對新舊產品組合進行調整、生產效能提升、產能配置優化等，推升整體營運規模仍持續放大，2019年度股東權益報酬率（ROE）也提升至20.72%水準。

展望未來，智伸科總經理林恩道表示，新冠肺炎疫情影響全球景氣不確定因素猶存，但公司已祭出5大經營方針，包括推動人才精英計畫、加速自動化設備開發、增加高附加價值產品、開拓新市場範疇以分散客戶集中度風險、完善新廠區設置為未來所需的產能，以期帶動集團未來營運邁入下一成長階段。

根據歐洲汽車製造商協會（ACEA）指出，今年5月歐洲新車銷量月增1.15倍，年減52.3%的下滑幅度，已較4月年減率76.3%收斂，可見歐洲各國陸續解封後，加速重啟整體經濟活動；另政府相關新車購車優惠與電動車推行等政策出台的效益也逐步展開，推升消費者買氣逐漸回升，有助於汽車產業未來發展。

智伸科進一步表示，目前台灣旭申廠在主要歐美客戶於6月初陸續復工後，已明顯感受到拉貨力道增溫的態勢，挹注台灣旭申廠產能稼動率已逐漸恢復過往水準；再者，智伸科也將持續發揮與旭申併購的效益，包括兩岸生產基地彈性調配產能、團隊合作達成從燃油車至電動車領域的產品線、客戶群、與業務市場範圍擴大的互補綜效，有望整體營運隨著客戶需求逐步增加。