5月失業率4.07％　創8年以來同期新高

▲主計總處國勢普查處副處長陳惠欣。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處今（22）日公布最新失業率調查，5月失業率4.07%，較上月增加0.04個百分點，較上月增加0.04個百分點，這也是創102年同期新高。

主計總處表示，隨著國內疫情趨緩扣除季節因素後，5月就業人數較上月減少 3 千人，較4月減少的4萬1千人明顯縮小；失業人數月增7千人，亦較上月增的4萬1千人改善；失業率4.16%，較上月上升0.06個百分點。

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主計總處國勢普查處副處長陳惠欣指出，5月份失業人數較上月增加5千人主要是因為工作場所業務緊縮或歇業而失業者增加8千人，初次尋職失業者則減少2千人；與上年同月比較，失業人數增加4萬9千人。

不過，陳惠馨也提到，目前新冠肺炎疫情在台灣逐漸趨緩，接下來對勞動市場的衝擊也會越來越小，從5月份的增幅較4月份的增幅縮小來看，國內就業市場有逐漸好轉的跡象。

陳惠欣說，接下來6月份畢業季過後，隨著新鮮人開始投入勞動市場，根據以往經驗畢業季過後失業率會增加，不過今年遇上疫情大家所擔憂的情況，還是要看後續疫情的發展以及政府所推出的青年就業獎勵等補貼再來評估。

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