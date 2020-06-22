反對黨掌權等下輩子！　柬總理洪森直言：人民黨將持續執政100年

▲柬埔寨總理洪森是全球在位最久的領袖之一。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

柬埔寨總理洪森（Hun Sen）22日表示，正在執政的柬埔寨人民黨將會主導政治長達100年之久，反對黨想要掌權不是兩、三年就能夠獲得的，而是得等到下輩子。柬埔寨人民黨自1979年以來持續執政，洪森自1998年當選柬埔寨首相後，此後一直連任至今。

根據bangkok post報導，2018大選前，柬埔寨救國黨（CNRP）因被指意圖推翻政府而被迫解散，人民黨因此掌控國會全部125席。洪森是全球在位最久的領袖之一，他在視察一座機場興建工程之後表示，「人民黨將會持續執政，沒有人可以挑戰人民黨的地位，現在誰有本事可以取代洪森？老實說，一個都沒有吧，但如果你是有野心、企圖心的人，恐怕只能等下輩子了，只要洪森還在，人民黨還在，你就得等到下輩子再說。」

柬埔寨政府於2017年10月向柬埔寨最高法院提起訴訟，指控柬埔寨救國黨勾結美國，企圖推翻柬政府。最高法院於2017年11月16日作出判決，頒令解散柬埔寨救國黨，救國黨所有經選舉取得公職的黨員亦喪失職位，118名救國黨黨員被禁止在5年內參政。救國黨隨即發表聲明，表示不接受法院判決。救國黨領導人索卡（Kem Sokha）被控叛國罪，與美國密謀推翻柬政府。