波頓再爆川普「駐軍費吃定日韓」：不給錢就撤軍！　嗆美韓軍演是一大錯誤

▲美國現任總統川普（左）2019年透過推特開除時任國安顧問波頓（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國前國安顧問波頓新書《事發之室：白宮回憶錄》內容持續吸引外界關注。針對美國在日本、南韓的駐軍分攤費用，該書提到，美國總統川普強硬要求南韓要按照協議支付50億美元、日本分攤約80億美元的防衛費，否則就要讓駐守日韓的美軍全數撤離；川普甚至認為，美韓軍演不該持續進行，因為他正在與北韓領導人金正恩談和。

綜合韓聯社、共同社等外媒報導，川普近年來多次提及駐外軍隊分攤費用，日本、南韓都是目標國家之一。波頓在新書中提到，川普曾針對駐韓美軍分攤費用表態；當時川普說，「如果我們得不到那50億美元（駐軍分攤費），我們就離開那裡……我們在南韓貿易這一塊已經損失380億美元了。」

此外，川普當時把美韓聯合軍演視為一大錯誤，並對著波頓說，「你不該讓他們繼續這樣下去啊，我正試著和一個神經病（psycho）談和……2天就把它結束，就算是一天也不要延長。」波頓解釋，川普口中的「神經病」正是北韓領導人金正恩。此前，北韓認定美韓軍演是入侵北韓的彩排，平壤政府多年來均對此感到不滿。

▲美國前國安顧問波頓新書《事發之室：白宮回憶錄》預計23日上市。（圖／達志影像／美聯社）

波頓提到，就在2018年7月美國國務卿蓬佩奧結束訪問平壤的行程後，川普明顯表達他對駐韓美軍的立場，「川普說，他不懂當初為何要打韓戰，為什麼還有這麼多軍人在朝鮮半島，更不用說聯合軍事演習了。」

除了南韓，川普也希望日本能每年分攤約80億美元的駐軍防衛費，是現行駐日美軍駐留經費負擔的4倍。美日之間的協議將於2021年3月到期。

「（川普）越來越頻繁提到這件事，要得到（日本）每年80億美元防衛費和（南韓）50億美元駐軍分攤費的方法，就是威脅撤出所有美國駐軍」，波頓在書中引述川普的話指出，「這會讓你處於非常有利的談判地位」，且北韓試射飛彈也是個向日本要求更多駐軍費的好時機。

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▼波頓為白宮鷹派人物，立場親台，對中國大陸、北韓問題態度強硬。（圖／達志影像／美聯社）