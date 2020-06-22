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【英語多益通】端午節來啦！「連假」的英文怎麼說？

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▲台南市社會局實物愛心銀行，連結台北市欣得實業公司捐贈3250顆肉粽，發放給台南市330戶弱勢家庭，讓弱勢民眾在端午佳節也能享用美味的粽子。（圖／記者林悅翻攝）

▲ 台南市社會局實物愛心銀行，連結台北市欣得實業公司捐贈3250顆肉粽，發放給台南市330戶弱勢家庭。（圖／記者林悅翻攝）

文／李海碩

台灣成功控制住新冠疫情，終於要迎來出遊好時機的長假啦！今（2020）年的端午節適逢連假，在旅行的過程中如果碰到外國友人，應該要如何向對方解釋端午節的含意與種種活動呢？我們一起來看看相關英文和多益單字。

端午節的英文說法

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端午節一共有三個說法，第一種是因為端午節會划龍舟，所以就以龍舟節稱之Dragon Boat Festival。第二種是因為端午落在農曆五月五日，俗話說「五月五，慶端午」，因此稱為重五節Double Fifth Festival。最後一種就是直接用拼音Duanwujie。

在英文中，holiday通常指數天的假日，vacation指長期的假日，例如春假、寒假、暑假都是用vacation。而festival則用來指會有固定活動的慶典或節日，許多文化「節」也都使用這個字。

The New Orleans Jazz Festival is held in spring.
（紐奧良爵士音樂節於春天舉辦。）

The Chiayi City International Band Festival has attracted music lovers around the world.
（嘉義國際管樂節吸引了世界各地的音樂愛好者。）

端午節的由來

台灣人應該對端午節的由來耳熟能詳，我們來一起看看要怎麼說出這個故事中的關鍵字。

The patriotic poet Qu Yuan was accused of treason and banished. During his exile, he committed suicide by drowning himself in the Miluo River.
（愛國詩人屈原被指控叛國，並被流放。在流放期間，他在汨羅江投河自盡。）

patriotic的意思是愛國的，名詞patriot愛國者。若在網路上搜尋「愛國詩人」patriotic poet，會看到一大堆屈原有關的頁面。因為在華人文化中，說到愛國詩人，屈原大概就是大家會想到的第一號人物了。

accuse的意思是指控，名詞為accusation，是在新聞中常常看到的字。而自殺有兩個常見的用法，第一種是attempt suicide，因為attempt的意思是嘗試，故為自殺未遂，第二種是commit suicide，commit的意思為「犯下」，故為自殺。

More than 500 people have signed a joint letter to accuse the local government of racial discrimination.
（超過五百人簽署了聯名信控告當地政府種族歧視。）

It’s alarming that there were more than 1.4 million attempted suicide in 2019.
（令人震驚的是，在2019年有超過一百四十萬人意圖自殺。）

相關習俗

●划龍舟 Dragon Boat Racing

racing指的是各式各樣的競速活動，例如100-meter race就是百米競賽，car race就是賽車，划龍舟當然就是Dragon Boat Racing了。

一般在龍舟競賽中會有三個角色：

鼓手Drummer：負責擊鼓用旋律與第一對領划手（the leading pair of paddler）同步節奏，同步的英文是synchronize，由「syn-」（一起）、「chrono-」（時間）與「-ize」（動詞字尾）構成。

槳手Paddler：負責划槳。坐在船頭的前兩位划槳者最重要，稱之為配速員pacer。國際龍舟協會International Dragon Boat Federation（IDBF）針對划槳規格有制定特殊的規定《Paddle Specification 202a》，另外在英文中，龍舟與賽艇用的划槳也不是row，而是paddle，因為paddle是用來使船向前划，而row則是會使船向後滑，關於兩者更詳細的差異，請點此閱讀。

舵手Steerer：在最後方負責操控方向。steer就是操控方向的意思，所以方向盤才會叫做Steering wheel。

You may synchronize your iPhone or iPad using Wi-Fi.
（您可以透過無線網路同步您的iPhone或iPad。）

The best place to try Go-Kart Racing is BCRK in Taichung.
（嘗試Go-Kart賽車的最佳地點是台中的柏釧小型賽車場。）

●吃粽子 eat rice dumplings

粽子（Zongzi或rice dumplings）是由竹葉（bamboo leaves）包著糯米（glutinous rice）做成的，鹹粽通常會包肉類（meat: pork/beef/seafood）、蛋黃（egg yolk）、花生（peanut），甜粽則會包著豆沙（bean paste）。

Packets of rice are thrown into the rivers to prevent fish from consuming Qu Yuan’s body.
（一小包一小包的米被丟進了江中，以避免魚侵襲屈原的身軀。）

●立蛋 egg balancing contest

傳說在某些節氣中，由於引力（gravitational force）改變的關係，當天特別容易把蛋立起來，而端午節的中午就是其中一個。立蛋有Standing egg的說法，但是比較穩妥的解釋方式會是egg balancing contest，balance的意思即為平衡。不過立蛋其實跟引力無關，時時皆可立蛋。

We need to thank those people are trying so hard to strike a balance in the riots in America.
（我們需要感謝在美國暴亂的此刻努力取得平衡的人們。）

這次端午連假在總統府前還有「立西瓜」競賽（watermelon balancing contest），一共會有一千名左右的志願者（volunteers）參加，這也是台灣抗疫有成的成果展現。

The fact that we are having a watermelon balancing contest with 1000 contestants shows the sign of CECC lifting the ban on COVID-19 restrictions.
（此次將會有一千位參賽者進行立西瓜競賽，展現了疾管中心對COVID-19解封的徵象。）
●香包Xiangbao

香包的英文是herbal perfume sachet。因為其中裝的大多是雄黃（realgar）與艾草（Artemisia argyi），所以便以草藥（herbal）稱之。perfume是香水，而sachet則是小包，香包功能為辟疫驅邪（ward off disease and evil spirits）。

Governments in the world are working together to ward off coronavirus threat.
（世界各地的政府齊心協力，驅除新冠病毒威脅。）

假期與補班

有補班才有連假，補班的說法是「補上的那一天」，所以英文就是make-up day。因為連假都是跟週末連放的，所以連假的英文是long weekend。

We had the make-up day last Saturday to welcome the coming long weekend.
（為了迎接本週的連假，上週六需要補班。）

【多益模擬試題】

1. ______ absence, the student asked the teacher to recheck the record.
(A) Accused by
(B) Accused of
(C) Accusing of
(D) Accused in

2. The two sides are trying to ______ a balance.
(A) strike
(B) save
(C) step
(D) swing

解析：

1. 正解為(B)。題意為「被指控缺席，學生要求老師重新確認紀錄。」Accused by後方需要加上人物，但後方為absence（缺席）為原因，故應使用Accused of。其餘答案皆不符合。

2. 正解為(A)。題意為「兩造正努力達成平衡。」達成平衡的慣用法為strike a balance，其餘答案為(B)拯救、(C)踏上、(D)搖擺，皆與語意不符。

延伸閱讀》高雄罷免案國際媒體都報導！來學罷免門檻的英文，和外國人聊投票結果
 

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