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「象徵種族歧視」美國羅斯福總統雕像將被移除　川普：太荒唐！

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▲美國羅斯福總統雕像。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國羅斯福總統雕像描繪身為白人的羅斯福騎在馬背上，而非洲人與原住民走在他兩旁，被認為「象徵種族歧視」而具有爭議。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者王詩晴／綜合報導

非裔男子喬治·佛洛伊德（George Floyd）之死在美國引起「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威暴動，抗議呼聲未平息，紐約美國自然史博物館（The American Museum of Natural History）也在21日宣布，將移除有80年歷史的羅斯福總統（Franklin D. Roosevelt雕像，宣稱此雕像已長期具有「象徵種族歧視」的爭議。

紐約市市長比爾·白思豪（Bill de Blasio）也支持移除此雕像的決定，他表示「美國自然史博物館要移除羅斯福總統的雕像是因為，此雕像象徵了黑人與原著民為被奴役的劣等種族」，因此「移除這座有問題的雕像是對的決定」。

博物館官方也聲明「這座雕像一直以來都非常具有爭議，因為它描繪身為白人的羅斯福總統騎在馬背上，而非洲人與原住民走在他兩旁，呈現階級區別。而且此雕像對黑人和原住民的刻畫也非常具有歧視。」

美國總統川普（Donald Trump）卻非常反對移除此雕像，他在推特（Twitter）上發文回應「太荒唐！別這麼做！」

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