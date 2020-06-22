童裝大廠淘帝通過配發1.7元股利　下半年營運保守審慎

▲淘帝今（22)日舉辦2020年股東常會，現場右三為財務長王冠華先生，因防疫董事長、總經理改由線上參加股東會議。（圖／淘帝提供）

記者林淑慧／台北報導

童裝大廠淘帝-KY今（22）日舉行股東常會，今年因防疫不開放採訪，會中通過配發每股1.7元股利，包括每股0.17元現金股利及每股1.53元股票股利；淘帝表示，疫情衝擊零售產業，因此保留部分現金以充實營運所需，對下半年營運保守審慎看待。

淘帝表示，股東權益報酬率(ROE)及資產報酬率(ROA)連續8年維持雙位數表現，2019年分別達21.33％、14.04％，今年保留部分現金以充實營運資金所需且持續擴大市場佈局規畫，包括強化「Mini Topbi」新品牌行銷推廣、設置中國江蘇宿遷之自有智慧倉儲物流中心等營運布局使用。

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今年上半年受到新冠肺炎疫情衝擊實體門市銷售，淘帝主管指出，除考驗童裝品牌面對庫存去化能力，加快線上、線下通路資源整合，透過門市形象、多元行銷、豐富產品線、良好服務等提升線下實體門市購物體驗，是淘帝-KY今年重點發展策略。

▲童裝大廠淘帝-KY今（22）日舉行股東常會，會中通過配發每股1.7元股利。（圖／翻攝自淘帝官網）

憑藉TOPBI品牌良好品牌知名度與競爭優勢、以及即時彈性與各省代理商擬定因地制宜行銷方案，有效刺激童裝銷售表現，展現靈活庫存去化能力，加上集團近年持續落實全渠道銷售與數字化轉型布局，擁有柔性生產供應鏈、即時掌握訂單與庫存控管、以及良好財務體質健全度等競爭優勢下，面對整體景氣波動承受能力較強。

展望後市，淘帝表示，目前旗下九成經銷商已拓展微信、直播平台等多元線上銷售，隨著大陸網紅直播新電商銷售型態崛起趨勢中，積極布局自有網紅與店員直播帶貨商機，截至今年前五月線上銷售營收比重已達14.74%％水準，可望持續挹注集團良好營運表現。

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