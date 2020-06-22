　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

童裝大廠淘帝通過配發1.7元股利　下半年營運保守審慎

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲淘帝今（22)日舉辦2020年股東常會，現場右三為財務長王冠華先生，因防疫董事長、總經理改由線上參加股東會議。（圖／淘帝提供）

▲淘帝今（22)日舉辦2020年股東常會，現場右三為財務長王冠華先生，因防疫董事長、總經理改由線上參加股東會議。（圖／淘帝提供）

記者林淑慧／台北報導

童裝大廠淘帝-KY今（22）日舉行股東常會，今年因防疫不開放採訪，會中通過配發每股1.7元股利，包括每股0.17元現金股利及每股1.53元股票股利；淘帝表示，疫情衝擊零售產業，因此保留部分現金以充實營運所需，對下半年營運保守審慎看待。

淘帝表示，股東權益報酬率(ROE)及資產報酬率(ROA)連續8年維持雙位數表現，2019年分別達21.33％、14.04％，今年保留部分現金以充實營運資金所需且持續擴大市場佈局規畫，包括強化「Mini Topbi」新品牌行銷推廣、設置中國江蘇宿遷之自有智慧倉儲物流中心等營運布局使用。

請繼續往下閱讀...

今年上半年受到新冠肺炎疫情衝擊實體門市銷售，淘帝主管指出，除考驗童裝品牌面對庫存去化能力，加快線上、線下通路資源整合，透過門市形象、多元行銷、豐富產品線、良好服務等提升線下實體門市購物體驗，是淘帝-KY今年重點發展策略。

▲童裝大廠淘帝-KY今（22）日舉行股東常會，會中通過配發每股1.7元股利。（圖／翻攝自淘帝官網）

▲童裝大廠淘帝-KY今（22）日舉行股東常會，會中通過配發每股1.7元股利。（圖／翻攝自淘帝官網）

憑藉TOPBI品牌良好品牌知名度與競爭優勢、以及即時彈性與各省代理商擬定因地制宜行銷方案，有效刺激童裝銷售表現，展現靈活庫存去化能力，加上集團近年持續落實全渠道銷售與數字化轉型布局，擁有柔性生產供應鏈、即時掌握訂單與庫存控管、以及良好財務體質健全度等競爭優勢下，面對整體景氣波動承受能力較強。

展望後市，淘帝表示，目前旗下九成經銷商已拓展微信、直播平台等多元線上銷售，隨著大陸網紅直播新電商銷售型態崛起趨勢中，積極布局自有網紅與店員直播帶貨商機，截至今年前五月線上銷售營收比重已達14.74%％水準，可望持續挹注集團良好營運表現。

►過期票券別浪費！簡單3步驟　教你搶救妙招

ET快訊
快訊／謝和弦揭Keanna劈腿10年男友和他交往！胎兒真實狀
快訊／陳菊任監察院長：即刻起退黨、退出所有政黨活動
快訊／27監委完整名單　總統府感謝黃健庭、陳伸賢婉拒提名
美女法官與帥男「親密私照」外流！　逮到男法官偷開她電腦
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

紙本三倍券首波預購時間出爐！經濟部：官網、超商機台7月1日同步開放

85度C母公司今順利填息　美食-KY盤中股價漲幅近3%

端午將屆市場磅秤檢查結果曝光！經濟部讓地方媽媽安心採買

連八漲！中油宣佈汽柴油明天起調漲0.3元「加油要快！」

5G、遠距商機需求強勁　資通訊產品五月外銷訂單創單月新高

快訊／五月外銷訂單連三紅　創歷年同月第二高紀錄

影／經濟部第三位女性首長今上任　王美花號召業者繼續加碼三倍券優惠

影／三倍券官網最高回饋、領取方式一次看　經濟部：百萬人次壓力測試過關

影／振興三倍券十大QA看過來！經濟部：七月起先登記再消費

三倍券官網今早十點正式上線！七月起開放預購及帳戶綁定

三重姨「神之鬼切」後車險追撞　派出所哪個我不熟：落跑是俗辣

暑氣消！雲林火鍋店找辣妹送餐　比基尼+修長腿...顧客：再吃兩鍋

伊能靜《乘風破浪的姐姐》委屈哭了！　被評「唱歌太用力」…全場抗議「黃曉明暖安慰」

秦昊媽媽被禁止「出去玩勿科技冷漠」　手機控一偷用...秒被伊能靜抓到XD

違規遭攔查...駕駛酒駕心虛逃逸　警鳴笛追！神預判擋車破窗逮人

50KG「蒲公英汪」洗澡過程大公開　洗+吹耗4小時...他：養大犬要評估

初虧→復圓「日環食」完整畫面曝 上帝金戒指奇景！錯過等195年

宥勝媽祖遶境為蕾媽開刀順利祈福　落淚：我們都會很好的

過度用棉花棒+自買耳藥水治療　檢查竟長黴...醫：不用刻意清潔

不帥也被叫帥哥、鬼打牆爭輸贏　他們重現網路梗圖...網：看不膩

金寶訂單能見度佳！新總座陳威昌：營運逐季增長「下半年優於上半年」

宏碁消費性及電競顯示器　奪得澳洲第1季銷售雙冠軍

童裝大廠淘帝通過配發1.7元股利　下半年營運保守審慎

西門子歌美颯領先國產化時程表　取得20支國產離岸風機塔架

亞泥宣示啟動原住民諮商　與部落共存共榮

紙本三倍券首波預購時間出爐！經濟部：官網、超商機台7月1日同步開放

台指期漲14點　分析師：近期漲中透弱、注意節前賣壓湧現

振興三倍券該怎麼花？　國發會主委龔明鑫一招教給你

疫情恐引起經濟大蕭條？　國發會主委龔明鑫：無需太悲觀

憂美元走弱、貨幣貶值　高盛指未來一年金價上看2000美元

呂秀蓮痛心：監察院提名被當和諧的地方　不要汙辱民主

中職／萊恩不去球場也很忙　陪孩童製作心目中的龍舟

林燕祝要求排除校園性侵潛在因子　全面篩檢不適任教育人員

民眾沒搭到車竟遭扣錢　北捷認了：無搭車事實應退款

德國穆斯林女子應徵遭歧視　被要求脫頭巾否則無法在連鎖超市工作

狠子要千萬不成當街砸殺老父　一審「行為能力降低」逃死

失智翁把別人倉庫當自已家　屋主返家傻眼！警驚：你不是3天前失蹤...

台大青奧國手陳孝承自修考上醫學系　跟戴資穎陪練將對決周天成

陸專家：北京疫情進入「平穩期」　新增確診數「維持一定數字」

夏日度假攻略！機票達人布萊N獨家公開

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

財經熱門新聞

威力彩頭獎9.2億元　第1區24號最夯

低利率時代！靠1招滾出養老金

全台國稅局金融遺產一次查　7月將上路

第一金、玉山金存不停　達人：現在才開始有危險

存金融股一定好？　怪老子：兩個理由你不該再死存

三倍券等同現金　花費時領發票

金融股狂存？作家：你沒發現大戶都在撤？

6月用量創歷年新高　台電曝省電3妙招

魯爸／「0050 vs 0056」4項指標它全勝

公司下櫃背1200億債務　他7年還完養出小台積電

紙本三倍券首波預購時間出爐！經濟部：官網、超商機台同步開放

德州撲克教的！台大博士買防疫股賺800萬

iPhone12　蘋果還有2項商品今年登場

股東激問「金寶為何換掉總座沈軾榮」　董座許勝雄回應了

更多熱門

相關新聞

小四生同時間和患者在超市購物…也染疫了

小四生同時間和患者在超市購物…也染疫了

河北省2020年6月21日0時到24時新增報告新型冠狀病毒肺炎確診病例2例，其中1例為一名10歲男童，河北雄安新區安新縣人，郭里口村學校四年級學生，曾同時段和確診病例在超市購物。

英超／利物浦主帥再批英防疫

英超／利物浦主帥再批英防疫

台大公衛：開放邊境台灣要做領頭羊

台大公衛：開放邊境台灣要做領頭羊

網轟喬帥自辦網賽未確實檢疫不負責任

網轟喬帥自辦網賽未確實檢疫不負責任

天津本土病例病毒序列與新發地患者相同

天津本土病例病毒序列與新發地患者相同

關鍵字：

新冠肺炎淘帝

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

唐綺陽／9.3億威力彩1星座有中獎好運

幽靈號碼一接起就掛斷！　專家曝「篩號機」背後目的

16歲女高生未婚懷孕9月！孩子爸曬婚書遭酸：離婚記得說

獨／國民黨「數位諸葛亮」3件事惹怒江啟臣　上任72天遭降職

富二代一見傾心清純女星！1年後離婚淪笑柄

當街攔下國中班導！男子連賞4巴掌

李榮浩網購衣服送楊丞琳！

騎士持磚狂砸　義交滿臉血跌坐路邊

醫院下班被擄走！24歲女遭性侵…5人圍觀錄影

印度急買33架戰機！專家：買錯了

無頭男手腳消失漂流！潛水教練見疑點：太長了

第二波疫情彈恐來襲　哪些亞洲國最危險

爸和阿信差6歲「為何完全不同」本尊親回

獨／香港夫妻露營車內亡！業者親戚嘆：他失眠一晚

更多

最夯影音

更多
三重姨「神之鬼切」後車險追撞　派出所哪個我不熟：落跑是俗辣

三重姨「神之鬼切」後車險追撞　派出所哪個我不熟：落跑是俗辣
暑氣消！雲林火鍋店找辣妹送餐　比基尼+修長腿...顧客：再吃兩鍋

暑氣消！雲林火鍋店找辣妹送餐　比基尼+修長腿...顧客：再吃兩鍋

伊能靜《乘風破浪的姐姐》委屈哭了！　被評「唱歌太用力」…全場抗議「黃曉明暖安慰」

伊能靜《乘風破浪的姐姐》委屈哭了！　被評「唱歌太用力」…全場抗議「黃曉明暖安慰」

秦昊媽媽被禁止「出去玩勿科技冷漠」　手機控一偷用...秒被伊能靜抓到XD

秦昊媽媽被禁止「出去玩勿科技冷漠」　手機控一偷用...秒被伊能靜抓到XD

違規遭攔查...駕駛酒駕心虛逃逸　警鳴笛追！神預判擋車破窗逮人

違規遭攔查...駕駛酒駕心虛逃逸　警鳴笛追！神預判擋車破窗逮人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面