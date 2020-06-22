美司法部長：中國滲透偷走美國人未來　怒批部分美企業與華為合作「忘恩負義」

▲ 美國司法部長巴爾（William Barr）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者羅明輝／綜合報導

美國司法部長巴爾（William Barr）21日接受媒體採訪時，直言中國正在「偷走美國人民的未來」，對於中國盜竊及間諜活動帶給美國國家安全上的威脅，美國政府正思考應該如何應對。除此之外，巴爾也痛批有些美國企業「忘恩負義」，與中國科技龍頭華為合作，提供技術協助，進而導致美國在經濟、科技領域上的領導地位受到撼動。

根據《彭博社》報導，巴爾在接受福斯新聞 （Fox News）節目Sunday Morning Futures訪問時透露，中國對美國未來經濟繁榮和目前科技的優勢上形成威脅，他強調「中國在過去10年左右，已推行一套極具侵略性的計畫，目的是為了取代我們，成為主導經濟和各項技術的領頭羊。隨著他們竊取未來科技相關機密，他們也正偷走美國人民的未來。我們能否繼續作為世界科技的領導者，關係到我們後代的經濟和機會。」

▲ 巴爾建議美國企業應與諾基亞、愛立信等與華為競爭的企業合作，以削弱華為影響力。（圖／達志影像／美聯社）



巴爾表示，部分美國企業將自己的利益擺在國家利益之上，沒有考慮到全國長期的利益與發展去協助中國發展，「他們根本沒有長遠的眼光，也沒有要維持美國強盛的觀念」。這些企業在商界被稱為是「一群忘恩負義的人」，畢竟他們為換取短期利潤，拿到股票期權，以自由出入高爾夫度假村，竟不惜犠牲公司長久的生存能力。」

巴爾建議，「我們應嚴格打擊那些被派來加入美國『關鍵科技計畫』的中國研究人員，阻止中國進行任何間諜活動，要求他們在國際舞台上一切比照規矩處理。另外，美國與盟國企業在投資時，應選擇那些與華為是競爭關係的電信、科技企業，像是芬蘭的諾基亞（Nokia）或是瑞典愛立信（Ericsson），提供他們資金與設備發展上的援助，建立5G網路平台，拒絕讓華為參與，以此削弱華為影響力。