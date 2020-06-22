西門子歌美颯領先國產化時程表　取得20支國產離岸風機塔架

▲金豐機器與CS WIND離岸風機塔架生產工廠。（圖／西門子歌美颯提供）

記者姚惠茹／台北報導

西門子歌美颯今（22）日宣布首批20支國產化離岸風機塔架已完成生產，並在今年陸續交貨與安裝SG 8.0-167 DD離岸風機，供給640 MW達德能源允能雲林離岸風場，不僅是台灣離岸風電史上第一批依據政府要求國產化的離岸風機零組件，更早於政府規劃塔架國產化時程一年。

西門子歌美颯2018年在台簽署首批「離岸風機零組件在地採購合約」，第一份是由上緯投控所提供的風機葉片樹脂採購合約，供海洋二期離岸風場使用，而第二份是韓商CS WIND集團與台灣金豐機器工業合組團隊共同生產離岸風機塔架，以供應達德允能離岸風場2021年所需要的國產化塔架。

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CS WIND是西門子歌美颯全球陸域和離岸風機塔架的一線供應商，已有成熟塔架生產技術，而金豐機械工業則是台灣最大的機械沖床製造商，同時也是國際首屈一指提供金屬加工的技術者，二家合作夥伴運用金豐在台中港現有的廠房設備製造生產，並已成功出貨20支國產化離岸風機塔架。

▲西門子歌美颯取得20支國產離岸風機塔架。（圖／西門子歌美颯提供）

西門子歌美颯表示，CS WIND與台灣金豐機器工業成功的合作模式，為跨國企業與臺灣本地風機供應商的合作設下 絕佳典範，西門子歌美颯將持續應用此合作模式於未來其他部分的在地化專案，而這20支首批國產化的離岸風機塔架已運送至西門子歌美颯位在台中港的預組裝預定地。

西門子歌美颯亞太區離岸風電營運發展總部董事長Niels Steenberg表示，西門子歌美颯不僅謹守2021年塔架國產化的承諾，更將跨國供應商與台灣本土供應商的合作模式深植台灣，並透過政府大力推動，共同打造臺灣成為亞太區離岸風電產業中心。

CS WIND台灣區總經理朴埈成表示，CS WIND 非常興奮能與金豐攜手合作，為台灣離岸風電產業 發展貢獻一己之力，並與最佳夥伴金豐從塔架工廠的設置、研發、製成到營運都擁有非常良好的合 作關係，因此能大幅提升塔架的生產力。

金豐機器工業股份有限公司董事長張於正表示，金豐以中港廠區既有資源與CS WIND塔架生產技術輸入的整合，不僅快速為台灣離岸風電產業國產化出一份力，也帶動台中港區更多就業機會，並樂見更多廠商能順利加入離岸風電相關零組件的在地生產行列，逐步健全台灣的離岸風電產業鏈。

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