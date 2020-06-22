【黃寶慧】慧眼看天下／川普遭爆求情習近平!？ 聶建中：為個人利益的政治語言

新聞節目中心／綜合報導

美國前白宮國安顧問波頓，即將出版一本名叫《事發機要室：白宮回憶錄》的書，根據華爾街日報搶先曝光的內容，波頓在書中透露，美國總統川普在去年6月、也就是G20大阪峰會期間，曾經向中國國家主席習近平請求，希望中方可以運用中國的經濟實力幫他打贏連任選戰，川普還說習近平是「中國史上最偉大的領導人」，一系列的言論引爆外界討論。淡大財金系教授聶建中在《慧眼看天下》節目中分析，川普一直都是「商人」的個性，為了讓習近平幫助他追求個人利益，在G20大阪峰會這樣的國際場合，使用這樣的政治語言，是合情合理的。

聶建中認為，波頓在去年9月遭到革職後一直都對川普政府相當不滿，因此書中的內容多少會也些個人情緒；對此軍情與航空網站施孝瑋主編也在《慧眼看天下》節目中表示，川普不論是決策模式或用人方式都和以往華府的習慣有所差異，也因此他受到許多人的批評，但他也認為儘管波頓對川普有所不滿，採取「出書爆料」這種方式，是相當沒有政治道德的。

而中美關係有新的進展嗎？17號美國國務卿龐培歐，與大陸中央政治局委員楊潔篪，在夏威夷的空軍基地，展開了近7小時的閉門會談。這是自去年12月2人密會後，事隔半年後再度同台，也是美中關係因新冠肺炎陷入冰點後，雙方最高層級的面對面會談。聶建中表示，美中兩方的閉門會談內容，雙方從貿易戰到科技戰都會談到，但兩邊的立場就是不同，因此也只能各抒己見，很難達成共識。

施孝瑋則從中方的新聞稿分析，所謂「雙方同意採取行動，認真落實兩國元首達成的共識」，就表示雙方元首的共識還沒有認真落實、「雙方深入交換了意見」，就是楊潔篪和龐培歐這次的對話並沒有談出甚麼結果、而最後一句「雙方同意將繼續保持接觸和溝通」，就是這次沒談妥，但是沒鬧僵還有討論空間，下次繼續。而美中兩大強權之間的關係，會不會因為這場高層會談，或是波頓的新書而有變化？我們持續關注。

《熱門影音推薦》

中印爆嚴重死亡肉搏 衛星曝大軍集結 解放軍不公佈死傷隱情!? 川普遭爆求習近平助連任!? 美中夏威夷閉門會談 7小時冷如冰!?

黑人解放日重啟造勢 川普捍衛白宮寶座!? 華為專利費反封殺 中企華爾街除牌潮!?

《慧眼獨家專訪》

獨家! 專訪安倍內閣特別顧問谷口智彥 還原東奧延期祕辛

獨家! 專訪前AIT主席卜睿哲 揭武漢政府隱匿疫情罪魁禍首

獨家! 專訪川普政府重要智囊"華府智庫FDD" 剖析國際局勢

▼更多內容，加入ET臉書粉專、Youtube頻道訂閱，也可以看得到《慧眼看天下》節目喔！

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》



《ETtoday新聞雲》



《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。