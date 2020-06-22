巴基斯坦「越境開火」打死印度兵…本月第4起　印軍：已採適當報復

▲印度軍方指控巴基斯坦違反停火協議，越過邊境砲擊，打死一名印度士兵。圖為巴基斯坦軍隊在邊境的瑙謝拉（Nowshera）地區執行任務。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

印度軍方今（22）日表示，巴基斯坦在凌晨3時30分、5時30分二度違反停火協議，出動迫擊砲，越過邊境發射，導致印方1名站崗士兵死亡，成為本月在印巴實際控制線（LoC）喪生的第4人。印方表示，邊境安全部隊（Border Security Force）已經做出「適當的報復行動」。

印軍指控，巴基斯坦於凌晨3時30分在邊境的旁切縣（Poonch）開火，「無故違反停火協議，在克里西納．加提（Krishna Ghati）的印巴實際控制線，沿線發射小型武器與迫擊砲」。

根據印軍，巴基斯坦稍後在凌晨5時30分左右，又在查謨─喀什米爾（Jammu and Kashmir）的拉喬里（Rajouri）開火。發言人表示，邊境安全部隊已經「採取合適的報復行動」。

綜合《印度斯坦時報》與《印度報》報導，巴軍在拉喬里瑙謝拉（Nowshera）越境砲擊時，波及一名在哨站前方站崗的低階委任軍官（naib subedar）。這名士兵稍後傷重不治，是6月第4名在印巴實際控制線上死亡的印度軍人。

印度媒體指控，巴基斯坦屢次違反停火協議，尤其今年頻率更是激增。但是，各界所說的越境開火次數不同。

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