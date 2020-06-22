追捕N號房餘孽！「高顏值」25歲變態男誘拐兒童性交剝削...持近萬部淫片

▲N號房嫌犯安丞晉疑似與未成年兒童性交。（圖／慶北地方警察廳提供，翻攝韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓社會持續追蹤、鎖定性剝削「N號房」的餘孽，其中與N號房創始者「GodGod」文炯旭（문형욱，音譯）共同經營管理、威脅被害者要對外公開身分，甚至直接參與性侵兒童過程的25歲嫌犯安丞晉（안승진，音譯），其個人資訊經警方再三考慮後，決定對大眾公開。

根據韓媒《韓聯社》，安丞晉2015年3月至2016年3月利用社交軟體，誘拐、並接觸10多名兒童與青少年，在得手受害者的身體裸露影像後，要脅其拍攝、製作更多性剝削影片，否則就要對其親友或外界公開；2015年4月，透過社交軟體認識一名兒童，並與之性交。

不僅如此，2019年3月涉嫌遵照文炯旭的指示，威脅3名未成年被害者，製作性剝削影像；並於該年3月至6月散佈高達1千多部未成年兒童性剝削影像，並持有相關影像達9千2百部。

慶北地方警察廳表示，18日由3名警官、4名外部委員召開身分公開委員會，分析安丞晉在N號房中的涉案程度、犯案手法、證據關係等，認為國民有「知的權利」，因此決定對外公開安丞晉的姓名、年齡等身分。

警方將於23日下午2時，將安丞晉由安東警察署移送至大邱地方檢察廳安東支廳，屆時安丞晉不得以帽子遮臉，媒體報導時也不需上馬賽克。

警方表示，在偵查文炯旭的過程中，無意間發現安丞晉在N號房事件裡與文炯旭共同做案時留下的數位證據，之後安丞晉才坦承犯案。

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