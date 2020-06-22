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振興三倍券該怎麼花？　國發會主委龔明鑫一招教給你

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▲▼實體「振興三倍券」分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）

▲實體「振興三倍券」分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）

記者余弦妙／台北報導

行政院所擬定的振興三倍券官網已於日前上線，國發會主委龔明鑫今（22）日接受專訪時表示，使用方式簡單來說就是按照自己平常習慣的消費模式來使用即可，所以大家用力花就對了。

龔明鑫指出，政府不願發現金主要的原因就是，台灣的疫情情況跟國外不一樣，且台灣整體經濟都還是良好，除了部分受創比較嚴重的產業例如觀光旅遊等相關產業目前都已經有給予補貼，站在政府的角度還是希望穩定就業市場，如果把錢拿來廣發，並非針對個別產業補貼，那勞工失去工作了，卻拿到政府部貼的現金那這樣會更得不償失。

請繼續往下閱讀...

龔明鑫提到，接下來振興的部分就是三倍券，那其實這個部分就是按照自己原先的消費習慣來使用就好，原本就習慣使用行動支付的就用行動支付，信用卡的就還是用信用卡，喜歡用現金的就去買實體票券來使用。

另外，龔明鑫也說，現在有不少業者也順勢推出不少加碼優惠，民眾其實可以去挑選自己認為CP值最高的來使用，簡言之就是自己掏出1千元，政府加碼補貼2千元，其實這樣的振興模式不僅僅是帶來3千元的經濟效益，再加上店家所推出的加碼優惠，可帶動的消費經濟效益更大。

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