海灘驚現「神祕行李箱」！少女拍抖音以為「發大財」...聞臭味才知不對勁

▲美國西雅圖少女無意發現裝著屍體的行李箱。（圖／翻攝自抖音@ughhenry）

記者羅翊宬／綜合報導

美國一群少女到華盛頓州西雅圖的海邊拍攝抖音，原本和參與其中的少男有說有笑，過程中卻無意在石頭縫隙間，發現一只黑色的行李箱，原本以為裡面會裝有鉅款，但沒想到卻傳來一股惡臭，調查人員打開時發現裡面藏有腐爛的屍體。

根據《每日郵報》，一群少女19日跟著名為「ughhenry」的抖音主到到杜瓦米什角（Duwamish Head）海灘拍攝影片，無意間在與海水接壤的石堆中發現一只黑色手提行李箱，當時並無意識到行李箱可能裝著駭人的屍體，一群年輕人異想天開，以為裡面可能裝有鉅款，其中一名少女拿著木棍敲打行李箱，試圖打探、推測裡面到底裝著什麼。

不料行李箱卻傳出濃濃惡臭，嚇得一行人當場報警，直到警方、調查人員前來，在新聞報導後才得知行李箱裝著的是腐爛的屍體。抖音主ughhenry在該則影片中貼上「犯罪」、「謀殺」、「恐怖」等hashtag標籤，直呼，「經歷創傷性事件，它們改變了我的生活。」

目前警方正著手調查屍體死因，當地居民表示，「對這件事我感到相當震驚，居然有人敢做這種事。」

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