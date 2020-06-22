疫情恐引起經濟大蕭條？　國發會主委龔明鑫：無需太悲觀

▲國發會主任委員龔明鑫。（圖／記者林敬旻攝）

記者余弦妙／台北報導

國發會主委龔明鑫今（22）日接受專訪時表示，因新冠肺炎疫情衝擊，全球經濟鏈出現斷鏈情況，但台灣在這次的疫情中表現卻是「格外亮眼」，整體而言不必過於擔心在台灣會出現經濟大蕭條的情況。

龔明鑫指出，台灣在新冠肺炎疫情方面，算是控制得相當良好，對比國外持續飆升的確診率與死亡率來看，台灣可稱得上是模範生，對於外界擔心的因全球經濟受到重創，是否也會使得台灣出現經濟大蕭條，自己並不這麼認為，主要是台灣雖有部分產業受影響，但也政府持續投入紓困與振興，且以整體產業來看，台灣經濟還是成長的。

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龔明鑫說，對比周邊國家的經濟成長率與失業率來看，台灣目前的失業率與無薪假人數都還是偏少，且目前台灣因解封關係內需市場也開始逐漸回溫，再加上國外陸續解封、國際油價慢慢回升，因此整體動能還是有再回復，不需要太過悲觀。

另外，這次疫情中台積電扮演得相當重要的角色，對此龔明鑫則說，台灣其實有不少「中堅企業」，也就是所謂的隱形冠軍，這些企業所賺的錢也不比台積電差到哪裡去，其實從這次的疫情中也能看出，台灣不少產業都在這次疫情中被國際所看見，像是紡織業、口罩廠等，現在國際間也把「MIT」當成一個值得信賴的指標，台灣並不需要太過妄自菲薄。

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