影／印軍放下武器　喜馬拉雅山上練起瑜珈...閉目養神揚國粹

實習記者崔子柔/綜合報導

印中邊境的風波尚未平息,不過國際瑜珈日(21日)當天,印藏邊防警察(Indo-Tibetan Border Police ,ITBP)在保衛領土之際,暫時將武器放下,一同在喜馬拉雅山上做起瑜珈響應活動,發揚國粹。

▲許多國家響應國際瑜珈日。(示意圖/AP)

ITBP personnel practicing Yoga at 16,000 ft in Himachal Pradesh on #Internationalyogaday2020.#InternationalYogaDay #YogaDay #yoga #Himveers pic.twitter.com/9QxjVrfdrX