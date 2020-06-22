憂美元走弱、貨幣貶值　高盛指未來一年金價上看2000美元

▲高盛調高黃金預測價格 。（圖／取自高盛官網）

記者林鼎閎／綜合報導

黃金在新冠肺炎爆發時急漲後，目前持平震盪，但高盛（Goldman Sachs）分析師仍看好金價進一步上漲，理由是擔心貨幣貶值和美元走弱。

高盛將3個月，6個月和12個月的黃金價格預測分別從每盎司1600/1650/1800美元 ，上看至每盎司1800/1900/2000美元，並維持了2020年12月的看多黃金的交易建議。高盛分析師將最近的金價盤整歸因於新興市場消費者遭受的負面經濟衝擊，以及發達市場中加劇的恐慌，導致投資需求之間出現衝突。

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同時，高盛商品研究人員柯里(Jeff Currie)、史普羅吉斯(Mikhail Sprogis)和夏普(Daniel Sharp)特別強調，「今年以來，金幣需求增加了30%，ETF中的黃金占比增加了20%，並且潛在的需求量很大。」

報告顯示：「一如我們過去所說，貨幣貶值的擔憂和較低的實際利率推動，黃金投資的需求在經濟復甦初期往往出現成長。同時，因封鎖政策慢慢開放和美元走弱，新興市場消費者的實體需求出現大幅回升。」

匯豐銀行（HSBC）高級貴金屬分析師斯蒂爾（James Steele）表示，「金價的基本驅動因素應該是低利率環境，大量的財政和貨幣刺激措施以及通貨膨脹對資產價格的影響。」

儘管短期內黃金可能會下跌，但匯豐銀行認為在全球復甦普遍遭到質疑的時候，反而會為金價提供支撐。比如說，分析師認為，「當美國政府的『薪酬保護計畫』(PPP)和歷史性的財政刺激方案到期時導致失業率上升，可能會觸發市場轉向黃金。」