小狗協助主人阻止藥局搶劫　歹徒被嚇到滾下櫃台

▲紐約市警局發布一段錄像，影片中的小狗協助主人對付搶劫，把歹徒嚇得屁滾尿流。（圖／擷取自Twitter／NYPD Crime Stoppers）

實習記者王詩晴／綜合報導

紐約市警局在官方推特（Twitter）上發布了一段監控錄像，影片中一隻活蹦亂跳的小狗協助主人對付搶劫藥局的歹徒。

在6月19日紐約市布魯克林（Brookley）的一家藥局New Trend Pharmacy 遇到3名歹徒搶劫。其中一名歹徒戴著白色口罩和醫用手套，手上還持有槍枝。他爬到櫃檯後方準備行搶，但幾秒鐘後監視器又拍到他急忙地滾回去，並且和其他兩名歹徒逃走。

原來，是一隻可愛的白色小狗跑到櫃檯後方把歹徒嚇得屁滾尿流，才順利阻止主人的藥局遭竊盜。這名歹徒仍在通緝中。