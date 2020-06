小狗協助主人阻止藥局搶劫　歹徒被嚇到滾下櫃台

▲紐約市警局發布一段錄像,影片中的小狗協助主人對付搶劫,把歹徒嚇得屁滾尿流。(圖/擷取自Twitter/NYPD Crime Stoppers)

實習記者王詩晴/綜合報導

紐約市警局在官方推特(Twitter)上發布了一段監控錄像,影片中一隻活蹦亂跳的小狗協助主人對付搶劫藥局的歹徒。

在6月19日紐約市布魯克林(Brookley)的一家藥局New Trend Pharmacy 遇到3名歹徒搶劫。其中一名歹徒戴著白色口罩和醫用手套,手上還持有槍枝。他爬到櫃檯後方準備行搶,但幾秒鐘後監視器又拍到他急忙地滾回去,並且和其他兩名歹徒逃走。

原來,是一隻可愛的白色小狗跑到櫃檯後方把歹徒嚇得屁滾尿流,才順利阻止主人的藥局遭竊盜。這名歹徒仍在通緝中。

WANTEDfor ROBBERY inside 3401 Avenue H #BROOKLYN @NYPD67Pct on 6/9/20 @ 5:55 PMReward up to $2500Seen him? Know who he is?Call 1-800-577-TIPS or DM us! Calls are CONFIDENTIAL! #YourCityYourCall @NYPDDetectives #NYPD @News12BK @PIX11News @ABC7NY @fox5ny @NYPDBklynSouth pic.twitter.com/TJmS8X1oSk