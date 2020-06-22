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嘉泥張剛綸：飯店7月重啟、月子中心明年再擴點　下半年營運將逐漸回升

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▲嘉泥董事長張剛綸及執行長王立心。（圖／記者陳心怡攝）

▲嘉泥董事長張剛綸（左）及執行長王立心（右）。（圖／記者陳心怡攝）

記者陳心怡／台北報導

嘉泥（1103）今（22）日召開109年度股東常會，對於新冠疫情衝擊全球觀光產業，董事長張剛綸表示，原本預期4月下旬要正式開幕的在日本沖繩國際通的自有品牌HOTEL COLLECTIVE，目前尚未正式營運，隨著旅宿事業下半年將逐漸開放，營運虧損壓力將逐步降低。

近幾年全力轉型旅宿服務業的嘉泥，受到疫情衝擊，公司第1季營運陷入虧損。董事長張剛綸說，現階段HOTEL COLLECTIVE暫時只開放餐飲部分，住房方面仍在試營運當中，最快 7 月就會逐步重啟住房服務；另外，沖繩豐見城豐崎飯店將會延後至2024年完工；至於義大利飯店方面，當地是以歐洲遊客較多，但怕疫情會有第二波，還是需要觀察。

請繼續往下閱讀...

至於月子中心方面，嘉泥除了在國內有 2 家據點外，也進軍中國市場，張剛綸透露，揚州的點最快明年初營運，還有一個點正在談，但因疫情的關係現在無法去看、設計也不能談，需待一切穩定後才能再進行。

張剛綸表示，嘉泥2019年獲利穩定成長主要原因為業外股利收入較前年大幅增加5.7億元、金融商品評價利益增加2.7億元以及處份聯合水泥增加0.75億元。另外，嘉泥在2019年第四季成分股季調整時，被納入MSCI明晟全球小型指數，該指數成分股公司遍佈全球且所涵蓋成分股的市值高達4.9兆美元，入選此指數成分股也代表嘉新企業團近年來轉型有成，逐漸獲得市場肯定。

另外，嘉泥在股東會中通過去年度盈餘分配案，每股配發現金股利1元。張剛綸表示，為了防止新冠肺炎疫情再次爆發，以及充實後續拓展旅宿新事業的營運資金，今年股利政策維持去年水準，公司對未來現金流也改採較保守策略。

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