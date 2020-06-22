黃國昌赴大同公司遞交股東會委託書　工會舉牌反批「中資引路人的同路人」

▲黃國昌前往大同公司遞交委託書。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳心怡／台北報導

時代力量前立委黃國昌今（22）日接受大同公司一名股東委託，前往大同公司遞交委託書，換取6月30日股東會出席證。不過現場大同工會員工舉牌反制，上面寫著「今日大同，明日台灣；中資引路人的同路人」，反批黃國昌根本在作秀。

大同工會黃總幹事說：「黃國昌之前一直反對中資介入大同公司經營權，但這次不知道為什麼會反為被提名市場派獨立董事，對我們工會立場來講，我們嚴正反對陸資介入大同經營權，因為怕外資進入後，會對員工工作權利造成損傷。」

請繼續往下閱讀...

黃總幹事表示，對於黃國昌之前說要引進外部人來監督公司，大同工會其實沒有多大的意見，但之前金管會也有查過，確實就有外資進來大同，確實王光祥之前就有陸資介入，現在黃國昌還說市場派沒有陸資，這根本無法相信。

黃總幹事質疑，黃國昌要來換股東會出席證根本沒必要搞那麼大陣仗，不知道這個動作有什麼意義，覺得黃國昌根本就是在演戲而已。

▲大同工會員工舉牌抗議。（圖／記者屠惠剛攝）



對於大同工會的抗議，黃國昌表示，大同整間公司的公司治理出現很嚴重的問題，像今天工會的同仁們，非常辛苦，自己的工作沒辦法好好做，還要執行這樣的任務，被公司高層利用在鞏固經營權的工具，讓人看了很不捨。

黃國昌說：「我不是大同股東，我手上半張大同的股票都沒有，決定要參選獨立董事後，確實有很多小股東跟我聯繫，希望委託我出席，當天我也希望好好看看股東會實際進行的狀況，所以今天來繳交委託書，會取出席證。」

黃國昌表示，從提名到現在，一直都走自己的路，自己不是公司派也不是市場派，除了當時王光祥先生邀請外，到今天為止沒有跟他有任何的見面接觸。另外，希望股東會當天可以讓大家感受一下公司治理的現場，不要淪為台灣在八零、九零年代，全場都是黑衣人，大批群眾被動員來聚集，希望這些令人遺憾的景象不要再發生，股東會當天依法好好進行，為公司治理守住最基本應有的樣貌。

►過期票券別浪費！簡單3步驟 教你搶救妙招