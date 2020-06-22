是文創產業還是博奕產業？稱霸一方的寬宏藝術

本月瘋設計挑選了台灣唯一的展演公司上櫃代表－寬宏藝術，從一個本來只是引進國際音樂劇開始的主辦單位，接著開發了數位售票平台的經營，繼而連收費性展覽也在台灣市場已佔有一席之地的寬宏藝術，成為台灣第一家成功上櫃的文創公司。

到底文創產業真正可以獲利的是授權收入？還是投資開發實品所帶來的收入？還是創造購買氛圍的獲利高？哪一種業態能持久？能倍增收入？是下好離手還是有著精密的評估系統？

在啟動與規劃這次專欄內容與方向的時候，心中一直有個企圖是想要透過解讀文創公司的財報，拆解文創產業中有哪些商業模式？另外也貪心地想藉由與其他不同產業的公司做比較，或許能給文創產業經營者一些參照，同時檢視自己經營的狀況如何？是否能激發出一些靈感？看看有沒有可以借鏡的地方？期勉台灣文創產業有機會也能成長為一個成熟的產業。

寬宏藝術 屬於輕資產營收模式的展演活動，具有爆發強度高的獲利願景

在誠品書店那篇，我們透過比較其他類型的通路企業，看到誠品書店以實體環境營造出文創氛圍帶起比較高的毛利率。而華研國際音樂所發現到的是，透過版權的多方授權與再利用，可以讓文創企業建立穩定的營收來源。這次在觀察寬宏藝術的商業模式時，意外的發現寬宏的一些財報數字走勢竟與營建業的股王華固極其相似，我們透過以下三張圖表可以看出，包括每股盈餘、單季毛利率，以及每股營業現金流入的線圖，雖上下起伏的高度、時間點略有不同，但上下波動的狀況卻類似，是一個有趣的現象。

請繼續往下閱讀...

近5年單季每股盈餘 資料來源：財報狗

近5年單季毛利率 資料來源：財報狗

近5年每股營業現金流入 資料來源：財報狗

營建業的確與展演活動的業態有些類似，我們就先從這個視角來看一個辦活動和一個蓋房子的公司到底有什麼相似之處？有沒有可參照與借鏡的地方？我們先非常簡略地條列兩類企業的商業流程：

建設公司商業模式

展演公司商業模式

以上步驟當然是非常簡略的流程，中間還有非常複雜的商業運作，但簡化之後可以幫助我們發現原來確實兩種截然不同產業的公司，商業模式接近，也可以說明為何財報線圖的走勢也相近。從上面三張線圖與流程我們可以看出兩家可以說都是屬於專案性質的公司，專案的成敗基本上決定了當季或當年度的營運好壞。雖然專案性質公司營收獲利起伏很大，感覺營運很不穩定，不過，我們換個角度看這個模式就會發現這個模式的魅力．從總資產週轉率看，我們再來加入股神台積電公司來比較一下，就可以看出專案性質的公司輕資產經營的魅力．從資產運用的效率來看，寬宏可以說是比台積電來得更有效率。

近5年總資產周轉比較 資料來源：財報狗

近5年流動比率比較 資料來源：財報狗

展演公司透過垂直整合能力，以提供無形的服務為主要營收模式

寬宏藝術與華固其實是扮演一個『整合者』的角色，透過專案將產業的上下游串連一起，再看看寬宏的資產結構很清楚看到總資產中是以流動資產為主，而流動資產中幾乎沒有庫存，可知寬宏賣的是一個無形的服務，一個整合的服務。公司最大的資產是創意人才與會員資料庫。透過不同的專案類型觸及不同的消費族群，在未來的水平整合也提供了很好的基礎。

（完整文章請看瘋設計）

買藝術、玩設計、聽課程，成為＜瘋設計會員＞，美學素養立刻Level Up!

想追蹤更多設計、藝術與生活類報導？加入＜line好友＞，帶您欣賞更多精彩創意！

※本文由瘋設計授權報導，未經同意禁止轉載。