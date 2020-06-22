超商雙雄力拚會員經濟　小七祭二大策略打造熟客生態圈

▲超商龍頭統一超商今（22）日宣佈以「多通路積點」、「1點成金」兩大策略，祭出跨通路的會員點數利器。（圖／統一超商提供）

記者林淑慧／台北報導

後疫情時代，超商雙雄力拚會員經濟。繼全家便利商店去年會員數正式突破千萬大關後，龍頭統一超商今（22）日宣佈以「多通路積點」、「1點成金」兩大策略，祭出跨通路的會員點數利器，以發揮集團優勢打造熟客生態圈。

全家表示，便利商店本業維持既定策略－會員點數經濟、鮮食座位經濟、電商網購經濟三箭齊發，持續深耕；其中，去年會員數已來到全台灣人口的二分之一，已培養出高客單的會員族群，會員佔整體營收的比例於去年底時已近四成。

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▲全家便利商店去年會員數正式突破千萬大關，已養出高客單的會員客群。全家便利商店去年會員數正式突破千萬大關，已養出高客單的會員客群。（圖／全家提供）

超商龍頭7-ELEVEN表示，旗下OPENPOINT整合多元品牌與通路，自7月1日起「多通路積點」服務正式上線，主打1組會員帳號就能跨品牌累積並折抵點數當現金使用。首波加入通路包含康是美、統一精工速邁樂加油中心。

統一超商主管指出，自7月1日起OPEN POINT熟客生態圈推出「OPEN POINT新點制」，會員至熟客生態圈內的通路消費，OPEN POINT點數1點就能當1元現金折抵，有別於過往累積300點折抵1元計算方式，讓OPEN POINT會員使用點數更簡單、易上手，藉以衝高會員數。

▲統一超商OPENPOINT整合多元品牌與通路，首波加入通路包含康是美。（圖／統一超商提供）

依據內部統計，7-ELEVEN自6月1日起整合集團資源推出「3大支付立折5%」活動，憑icash2.0、icash Pay、OPEN錢包三大支付工具相關優惠活動，廣受消費者青睞，亦帶動業績成長，目前整體支付佔比達已23.5%，亦帶動整體非現金支付佔比直逼35%，會員數再成長近800萬人。

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