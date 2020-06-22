僱主聘29歲以下青年並訓練　即日起可領最高10.8萬補助

▲勞動部指出，「青年就業旗艦計畫」即日上路。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（22）日指出，畢業求職旺季來臨，為降低新冠肺炎疫情對就業市場的衝擊，自即日起加碼補助「青年就業旗艦計畫」，鼓勵企業僱用15至29歲青年辦理實務導向「on-job-training」，每訓練1名青年最高可獲補助訓練費用10.8萬元。

勞動部解釋，「青年就業旗艦計畫」，以「先僱後訓」方式補助雇主辦理工作崗位訓練，為鼓勵企業釋出更多優質職缺，提供青年參訓，自即日起至110年6月30日，勞動部除每月補助企業1.2萬元的訓練費用外，並加碼延長訓練期間，企業如每月給付學員薪資達2萬8千元以上，訓練期間由原3個月延長為6個月；若月薪達3萬元以上，訓練期間由原6個月延長為9個月，每訓練1名青年最高可獲補助訓練費用10.8萬元。

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也就是說，僱主若以月薪3萬元聘僱一位29歲以下青年，並為他辦訓達9個月，僱主即可拿到10萬8千元的補助。

勞動部說，「青年就業旗艦計畫」提供青年「做中學」的工作崗位訓練，鼓勵用人單位自己的員工自己訓練，且該計畫特別安排了「職場導師制」，依訓練課程規劃並進行個別指導，青年除了工作所需的專業能力，更能學習實務知識、技術與正確工作態度，減少學用落差及職場適應上的困難。

勞動部表示，為增加企業辦訓意願，提供青年更多的訓練崗位及就業機會，申請本計畫之企業可按月請領訓練費用款項，並以最簡便的方式協助企業申請。可撥打24小時免付費客服專線0800-777-888，將由專人提供諮詢服務，亦可至勞動部「勞動部因應嚴重特殊傳染性肺炎協助專區」及「台灣就業通網站」查詢，或電洽勞動部勞動力發展署所屬各分署詢問。

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