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前進印尼資安市場　安碁資訊攜手ASABA Computer Center

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▲安碁資訊,吳乙南。（圖／安碁資訊提供）

▲安碁資訊積極布局海外市場。（圖／安碁資訊提供）

記者姚惠茹／台北報導

安碁資訊（6690）今（22）日宣布，繼去年11月跨足泰國的資安服務市場後，今年第2季再攜手印尼合作夥伴ASABA Computer Center合作，透過視訊會議進行教育訓練，無縫接軌的取得技術認證後，預計今年8月正式對印尼當地政府與企業機構提供專業資安檢測服務。

安碁資訊公司總經理吳乙南表示，由於資安等同國安的想法在各國都是一樣的，因此資安服務產業要在海外拓展非常不容易，初期安碁資訊海外業務布局仍以東南亞國家優先，結合宏碁在當地的品牌優勢，有助於快速地媒合適宜的合作夥伴，以點的方式先插旗，進駐當地的資安市場。

請繼續往下閱讀...

吳乙南指出，由於各國的資安需求不同，安碁資訊會將多年的資安維運管理經驗，結合資安大數據，發展的資安監控平台，把這些專業的資安技術能量，希望透過與當地IT廠商或是SI業者合作，蒐集建構當地國家的資安情報網絡，攜手建構東南亞的區域性資安聯盟，防禦國際網路犯罪。

安碁資訊國際業務總監簡世炫表示，雖然上半年因新冠肺炎疫情爆發無法出國，但雙方仍持續透過多次的視訊會議互動，合約簽署後，隨即啟動遠端教育訓練課程， Alpha Citra Siber Indonesia參與的技術人員，除了必須每日全程上課，並於課後進行資安情境深度模擬與攻防的魔鬼訓練。

簡世炫指出，自新冠肺炎疫情爆發以來，勒索軟體攻擊、資料外洩、漏洞濫用攻擊事件頻傳，甚至在印尼兩大電子商務網站Tokopedia和Bukalapak有上千萬筆用戶資料在暗網上出售，其中一家電子商務網站Tokopedia近1,500萬個用戶資料，叫價5千美元。

簡世炫說明，有鑑於此，安碁資訊和Alpha Citra Siber Indonesia第一階段的聯盟合作，將以資訊安全檢測服務為主，其中包含PT滲透測試(Penetration Test）、網頁系統弱掃、行動App檢測及 社交工程演練等多項服務，未來將視客戶的需求，漸次導入SOC(Security Operation Center)建置顧問服務，強化雙方聯盟合作的資安服務能量。

ASABA Computer Center成立於1990年，隸屬ASASBA Group的子公司Public Company Limited（PT）的成員，在印尼當地是專業的資訊企業解決方案和服務提供商，擁有300名員工，年收入約為3000萬美元，擁有ISO 9001：2015 國際認證，確保客戶獲得一致的優質產品和服務。

ASABA 主要的服務內容有Data Center營運服務、ERP顧問服務、遠端資訊客服、資訊維運理監控及企業教育訓練等專業項目，客戶多為金融服務、電信、政府、製造、零售、能源、礦業等各大產業，並為了與安碁資訊結盟合作，特別成立PT. Alpha Citra Siber Indonesia 新事業單位，專注推廣資安相關業務。

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