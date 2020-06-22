快訊／日本沖繩美軍嘉手納基地起火！　濃煙竄天畫面曝光

白宮前國安顧問波頓（John Bolton）在即將出版的新書《事發之室－白宮回憶錄》爆料美國總統川普、北韓最高領導人金正恩、南韓總文在寅3人去年6月30日在板門店自由之家「握手說話」的真實內幕。川普原本計劃當日上午完成與文在寅的會談後，獨自前往停戰線和金正恩會面；但文在寅卻礙於面子問題執意同行，就連金正恩也極力反對文在寅出面干涉與川普的會面。對於波頓的爆料，青瓦台今（22）日上午出面駁斥，認為波頓的說法嚴重扭曲事實，除造成3國間信任破滅，也違反外交基本原則，希望美國政府能嚴正以待。