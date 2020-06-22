快訊／日本沖繩美軍嘉手納基地起火！　濃煙竄天畫面曝光

記者詹雅婷／綜合報導
日本沖繩縣美國空軍嘉手納基地22日當地上午8時50分（台灣時間上午7時50分）左右發生火災，截至當地上午11時，滅火作業仍在進行當中。現已知起火點為基地中央的「危險物品處理設施」，起火原因正在調查中，無人受傷。
【速報】米軍・嘉手納基地、倉庫とみられる建物から白煙 沖縄https://t.co/kI9wXIQ6kb— ライブドアニュース (@livedoornews) June 22, 2020
きょう22日午前、沖縄県の嘉手納基地で白い煙があがっているのが確認され、現場では現在も消火活動が行われている。けが人などの情報は入っていない。 pic.twitter.com/PUBigJKHnj
朝日新聞報導，由於起火點位在基地內部，所以當地消防部門並未出動，但當地有多名居民目擊基地上空濃煙直竄的景象。
共同社指出，火勢並未延燒至基地外部，沒有人員傷亡，相關單位已對現場進行管制，疏散基地內部職員。防衛省表示，當局在當地上午9時就發現基地飄出濃煙，正向美軍確認詳細狀況中。
【沖縄県地元情報局】— 【沖縄県地元情報局】 (@localOKINAWA) June 22, 2020
嘉手納基地内にて火事発生！
付近の方はご注意下さい。
シェアお願い致します！
新サービス登場！
LINEで簡単一括査定okinawahttps://t.co/MGYT1Rw67Y pic.twitter.com/LZrrLex9er
すぐ近くの嘉手納基地で火事。— Clara (@whoisclara0119) June 22, 2020
58号線の方だからかなり距離はあるけど。
「まだ詳細わからないけど、化学薬品火事の可能性もあるから近づいちゃダメだよ。念のため建物の中にいなさい」
って基地関係で働く友人が連絡くれた。 pic.twitter.com/w7ms86dRqv