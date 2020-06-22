北京採用「大數據+一戶式」查稅　納稅人一塊錢都無法逃

▲疫情期間，大陸政府改採大數據與一戶式管理方式，提升查稅效率。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳靜君／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情影響之下，大陸各地除了積極推動網上辦稅外，稅務查核方面的工作也未有鬆懈，北京市稅務局日前公布，到今年四月底止，通過「大數據 + 一戶式」的管理模式，已經查核1839戶納稅人，當中67.96%收到風險提示後自行補稅，金額達到人民幣1.75億元（約新台幣7.43億元）

KPMG安侯建業聯合會計師事務所China Practice協理任之恒表示，掌握全面、準確又完整資料，是稅局啟動大數據查稅模式的前提。隨著「金稅三期」的徵管系統在運行上日趨完善，大數據分析已經逐漸主導大陸各地的稅務查核工作。在大數據監管策略之下，稅務機關通過真實性、完整性及合理性三大面向，推展稅務的稽查網絡。

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任之恒補充，「一戶式管理」是將企業在稅務、財務、稅負、不動產及公司登記等環節的資訊以「一戶一冊」的原則歸納，當中包含跨部門如工商及公安部門資訊分享，達到全方位掌握企業訊息的效果，辨識出納稅申報、出口退稅等加強監管環節，這種新模式使稅務機關更容易篩選出企業稅務違規的風險。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所China Practice執業會計師劉中惠解釋，大陸稅局以往多以單一議題為導向進行排查，雖有所獲但效率有限，因為現場查核常因資源所限而流於表面。疫情期間，稅務人員順應「非接觸式辦事」的原則，促使作業執行從現場查核改為案頭分析的模式，反而較能看到企業全貌。

當稅務機關查核手法正在改變，當稅務機關比企業本身還了解自己，這已經不是超前部署，企業該正視問題以符合法規。

劉中惠建議，大陸台商應跳脫消極應對稅局的處理模式，在稅務治理上化被動為主動，積極結合資訊科技，有效治理租稅成本。換言之，稅務風險評估不再是公司準備上市或股權轉讓前才進行的專案，而是一種日常的自我管理。