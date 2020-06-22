影／端午連假前台股11,500點上下盤整　股票究竟該買？該賣？

記者謝仁傑／綜合報導

全球面臨第二波疫情爆發，確診病例突破892萬例，單日確診人數再創18萬例的新高，而台股在全球股市表現相對強勢，外資法人連續買超台股，突顯台股體質受外資青睞。然而北京爆出疫情再起，加上南北韓、印中局勢充滿不確定因素，台股又來到相對高點，面對不穩定的變動局勢，投資人究竟該進場還是退場？

台灣5月外銷成績，資訊通訊業成長了22.2％、電子產品成長13.4％、塑橡膠業萎縮21.9％、化學品萎縮29.1％、基本金屬萎縮26.3％。值得留意的是，民眾的股市樂觀指數達到相對高點，然而這個數值通常都是股市起伏的反指標，技術大師杜金龍、籌碼達人陳威良、空軍總司令蔡森普遍認為，台股未來仍有行情，但已經來到相對高點，建議投資人投資比例應做審慎調配，為波段重整的進場做準備。

台股是否照慣例在端午連假變盤？

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通常每年的端午連假都會有一波變盤，杜金龍雖然不認為會變盤，但仍該先賣股票，他上看台股行情未來會到13,221點，然而V轉已回升到頂點，自3月中的低點8,523點，至今已回升約88％，點位尷尬；另外他表示，台股第七大循環今年結束，進入賣超區，建議投資人保守布局。

蔡森表示，聯準會的無限QE政策影響股市慣性走勢，美股看似樂觀，台股還在多頭結構，但若有突發事件仍可能對全球股市造成重大影響。

全球疫情仍嚴峻，生技股是否仍有空間？

杜金龍預估，台股Q3高點預估落在11,827點，然而上櫃指數（OTC）來到158.98點，相對上一波高點160.41點，顯然已接近頂點；蔡森指出，OTC指數自3月以來帶領生技股屢創新高，但至今已達高峰，奉勸投資人停損要果斷，不要抱希望，大部分的人無法停損而造成嚴重傷害。

▲上櫃指數V轉突破相對高點。（圖／ETtoday）

這個節骨眼投資人究竟該買股票還是該賣股票？

籌碼達人陳威良表示，報導指出散戶銀彈連六月創新高，反映市場一頭熱的現象，然而成交量卻無顯著上升，顯示真正將錢投入市場的人並不多，大多數人仍然抱著錢觀望，只敢進場做短或當沖，5月以來當沖量明顯增加，顯示市場充斥打帶跑行情；不過目前行情還不到過熱跡象，外資6月買超747億，在可見未來之中仍可預期台股指數維持在11,000大關之上。

投資人現在該如何選股？

杜認為，傳產業獲利佳，績優落後補漲，加上台商資金回流推動，買來當作存股的人要有耐心；陳威良指出，除了5G類股被普遍看多之外，老牌資產股也大翻身，其中南紡（1440）波段漲幅91％、南緯（1467）漲幅521％、士紙（1903）漲幅153％、泰豐（2102）漲幅98％，另外南港（2101）的世界明珠大案總銷金額可能創下台灣新高，下半年很多類股還有轉換空間。

▲iPhone 12拉貨在即，帶動蘋概股。（圖／ETtoday）



陳也指出，隨著iPhone 12拉貨在即，蘋概股轉紅，包括玉晶光（3406）、穩懋（3106）、景碩（3189）、台表科（6278）、晶電（2448），皆因受惠獨特優勢，紛紛受到鼓舞，不過由於行情已來到相對高點，預估將會有一波重整，建議投資人等到拉回近月均線再做進場。

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