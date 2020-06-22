　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

半夜店內傳巨響…牆壁裂縫噴出「肉色腫瘤」原po嚇傻　網驚：不會動吧？

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者張方瑀／綜合報導

日本一名網友半夜睡覺時，突然聽到自營的桌遊店內傳來「劈哩啪啦」的聲響，嚇得他趕緊跑出去看，結果竟看到木質牆壁的破洞處冒出神秘的「肉色」物，形狀就像是腫瘤或是異形，而原po也將照片放上推特直呼像是「地獄」，也引起網友熱烈回應。

一名來自日本沖繩的網友日前在推特po出幾張「肉色」不明物體的照片，並表示他半夜睡覺時，突然聽到自營的桌遊店內傳來「劈哩啪啦」的聲響，嚇得他趕緊跑出去看，結果竟看到木質牆壁的破洞處冒出神秘的「肉色」物，形狀就像是腫瘤或是異形，景象就像是地獄一樣。

網友也紛紛在底下留言表示，這就像是漫畫才會登場的人物，「這就是鐵雄（動畫阿基拉中的角色）啊！」或認為這個景象真的超驚悚，「這好像是身體的內臟」、「應該不會動了吧」、「是活的嗎？」就連原po都說，這就像來自宇宙的不明物體。

結果答案揭曉，原來是原po白天時用「PU發泡填縫劑」填補牆壁裂縫，因為沒拿捏好用量，全部都擠進去後，這些發泡劑就開始膨脹將牆壁擠破冒出。後來原po也將這些「異形」切割下來，當作店內的裝飾品。

►防疫期間也要一樣美麗！

►二手票券豐富你的生活～

 
ET快訊
李榮浩網購衣服「直寄台北送老婆」！　楊丞琳一試穿笑出來
勇鷹首飛降落…飛行頭盔藏「驚喜亮點」　網笑：也太可愛！
前主播蘇逸洪「長皮蛇半臉全毀」！　離職2年近況曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

20歲男殺同居女友！法庭上狂失控吼「我是兇手」　鄰居：他在屋內喊惡魔

文在寅「只顧歷史定位」！堅持跟隨川普到板門店...波頓：金正恩不想見他

88歲阿嬤凶狠掏左輪手槍　擊中搶匪被控罪：別把我當弱老太婆！

快訊／日本沖繩美軍嘉手納基地起火！　濃煙竄天畫面曝光

半夜店內傳巨響…牆壁裂縫噴出「肉色腫瘤」原po嚇傻　網驚：不會動吧？

火速否認英媒爆料　波頓：11月總統大選「不會投票給川普或拜登」

13歲妹被2男載走　打給姐姐喊「救我」後斷訊...4天後赤裸陳屍飯店

14歲少女拍抖音誤觸高壓電　慘成發黑焦屍「身上還在冒煙」

韓國「女排甜心」李多英絕美微笑+纖細長腿　網友被電暈：戀愛了！

快訊／石垣市議會正式通過釣魚台更名「登野城尖閣」　10/1起實施！

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

荷動畫神模擬「各國怎麼打仗的」 美國派無人機、北韓一顆核彈搞定

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

葉問臘腸短手連擊「活木樁」！柴淡定咬玩具...反差萌翻網友

歡樂大合照秒變「車禍既視感」大師神手P圖網笑翻：超有才！

劉德華慶「32週年」線上開唱　甜笑大秀女兒Hanna畫作...超有愛

20歲男殺同居女友！法庭上狂失控吼「我是兇手」　鄰居：他在屋內喊惡魔

文在寅「只顧歷史定位」！堅持跟隨川普到板門店...波頓：金正恩不想見他

88歲阿嬤凶狠掏左輪手槍　擊中搶匪被控罪：別把我當弱老太婆！

快訊／日本沖繩美軍嘉手納基地起火！　濃煙竄天畫面曝光

半夜店內傳巨響…牆壁裂縫噴出「肉色腫瘤」原po嚇傻　網驚：不會動吧？

火速否認英媒爆料　波頓：11月總統大選「不會投票給川普或拜登」

13歲妹被2男載走　打給姐姐喊「救我」後斷訊...4天後赤裸陳屍飯店

14歲少女拍抖音誤觸高壓電　慘成發黑焦屍「身上還在冒煙」

韓國「女排甜心」李多英絕美微笑+纖細長腿　網友被電暈：戀愛了！

快訊／石垣市議會正式通過釣魚台更名「登野城尖閣」　10/1起實施！

20歲男殺同居女友！法庭上狂失控吼「我是兇手」　鄰居：他在屋內喊惡魔

「高球甜心」張靖翎尋求TLPGA首冠　未來目標進軍日韓

何啟聖／獎勵青年就業，除了大撒幣，要搞清楚這11件事！

中職／上半季補賽賽程公布　將打到7月19日

大叔治便秘！硬塞「40公分活黃鱔」痛爆休克　醫一看：腹腔全是綠汁

電表壞3年沒發現！台電要求「補繳3.8萬」電費　屋主怒：早知異常卻沒通知

警上班還要應付女友查勤　偷拍派出所勤務表、報案單發LINE...這下慘了

哥喊握手...汪吐尖牙怒警告！　下秒「精神錯亂」達指令笑翻網

超商雙雄力拚會員經濟　小七祭二大策略打造熟客生態圈

藝人陳為民PO騎重機闖蘇花改吃罰單　網酸「發文裝帥」：衝撞體制的是暴民

南投浮屍送殯儀館「腳突然抖動10多下」　員工嚇傻狂打119

國際熱門新聞

第二波疫情彈恐來襲　哪些亞洲國最危險

北韓「處女歡樂組」5點解密！學校當後宮...選中直送豪宅

金與正的「5大事實」曝光！大學科系跟本人超違和

「你好」是種族歧視？　她怒：用膚色認定

20歲男大生玩期權　誤以為賠2千萬自殺身亡

北韓開嗆！「用核武把美國炸成灰」

即／石垣市通過「釣魚台」更名案　10/1起實施！

波頓爆：習近平要川普「別讓蔡英文訪美」

破紀錄！北極圈小鎮驚現「38度高溫」

WHO：全球單日增「18.3萬例」破紀錄新高

波頓再爆：台灣是名單上「下一個被拋棄的」

男勒斃29歲兒　將老父「載往深山掐死」遺體旁上吊！

疫情入侵網壇！「小費爸」IG自曝確診

女護理師「拿下面罩透氣」遭扣薪　便服照曝光網友戀愛

更多熱門

相關新聞

韓「女排甜心」李多英絕美微笑電暈全網

韓「女排甜心」李多英絕美微笑電暈全網

新冠肺炎使全球運動賽事大停擺，不少球迷只能找出過往比賽影片重溫快樂，南韓女排19球員李多英也因此再度因清麗美貌與高超球技，成為球迷間熱議焦點，身高近180公分的她，被稱作南韓最正排球女將，一頭飄逸長髮加上精緻五官，還有一雙可比女團的纖長美腿，每每上場都是鎂光燈追逐焦點，讓網友直呼「戀愛了」。

即／石垣市通過「釣魚台」更名案　10/1起實施！

即／石垣市通過「釣魚台」更名案　10/1起實施！

直搗南韓中心！北韓印1200萬傳單：報復時刻到了！

直搗南韓中心！北韓印1200萬傳單：報復時刻到了！

淺草湧人潮　攤商盼外國觀光客回流

淺草湧人潮　攤商盼外國觀光客回流

目睹國2女兒遭性侵！母心痛：未成年免罰

目睹國2女兒遭性侵！母心痛：未成年免罰

關鍵字：

發泡劑新奇日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

16歲女高生未婚懷孕9月！孩子爸曬婚書遭酸：離婚記得說

當街攔下國中班導！男子連賞4巴掌

無頭男手腳消失漂流！潛水教練見疑點：太長了

醫院下班被擄走！24歲女遭性侵…5人圍觀錄影

第二波疫情彈恐來襲　哪些亞洲國最危險

獨／香港夫妻露營車內亡！業者親戚嘆：他失眠一晚

爸和阿信差6歲「為何完全不同」本尊親回

米砂挑戰脫衣黃牌尺度無上限

謝政鵬被謝淑薇當竊盜被告　

唐綺陽／9.3億威力彩1星座有中獎好運

如果劉詩詩哭了怎麼哄？吳奇隆秒回「滿分答案」

香港夫妻露營車內亡　業者剛復業崩潰：考慮關門

陳立農短髮造型挨轟…粉絲怒「剪短+油頭作死」

印度急買33架戰機！專家：買錯了

更多

最夯影音

更多
伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥
巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面