半夜店內傳巨響…牆壁裂縫噴出「肉色腫瘤」原po嚇傻　網驚：不會動吧？

記者張方瑀／綜合報導

日本一名網友半夜睡覺時，突然聽到自營的桌遊店內傳來「劈哩啪啦」的聲響，嚇得他趕緊跑出去看，結果竟看到木質牆壁的破洞處冒出神秘的「肉色」物，形狀就像是腫瘤或是異形，而原po也將照片放上推特直呼像是「地獄」，也引起網友熱烈回應。

一名來自日本沖繩的網友日前在推特po出幾張「肉色」不明物體的照片，並表示他半夜睡覺時，突然聽到自營的桌遊店內傳來「劈哩啪啦」的聲響，嚇得他趕緊跑出去看，結果竟看到木質牆壁的破洞處冒出神秘的「肉色」物，形狀就像是腫瘤或是異形，景象就像是地獄一樣。

網友也紛紛在底下留言表示，這就像是漫畫才會登場的人物，「這就是鐵雄（動畫阿基拉中的角色）啊！」或認為這個景象真的超驚悚，「這好像是身體的內臟」、「應該不會動了吧」、「是活的嗎？」就連原po都說，這就像來自宇宙的不明物體。

結果答案揭曉，原來是原po白天時用「PU發泡填縫劑」填補牆壁裂縫，因為沒拿捏好用量，全部都擠進去後，這些發泡劑就開始膨脹將牆壁擠破冒出。後來原po也將這些「異形」切割下來，當作店內的裝飾品。

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