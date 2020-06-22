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西雅圖海邊驚見「2袋人類腐爛屍塊」飄噁臭！　警方急調查

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▲美國西雅圖西區（West Seattle）海灘的月神遊樂園（Luna Park）。（圖／翻攝Google Map）

▲美國西雅圖西區（West Seattle）海灘的月神公園（Luna Park）附近海灘驚見2袋人類遺骸。（圖／翻攝Google Map）

記者吳美依／綜合外電報導

西雅圖西區（West Seattle）於19日發生可怕事件，警方接獲通報，在一處海灘發現2個塑膠袋，裡頭竟裝著遭到肢解的人類遺骸，立刻展開調查。由於事發地點鄰近月神公園（Luna Park），人潮熙來攘往，也是民眾從事休閒活動的好去處，因此附近居民都對此感到非常震驚。

綜合外媒報導，民眾19日下午在西南阿爾克大道（Alki Avenue SW）1100街區附近的海灘上發現可疑的黑色塑膠袋，且飄出腐爛臭氣，立刻通報相關單位。警方抵達現場之後，又發現另外一個袋子漂浮在海水中，並且確認內容物都是人類屍塊。由於案發地點距離月神公園不遠，引發外界討論。

根據西雅圖警察局（SPD），警方已與海灘巡邏警合作展開調查，並將遺骸送往金恩郡（King County）法醫辦公室檢驗。警方目前尚未透露詳細調查進度，而法醫20日也回應，沒有更多新的資訊可以公布。

居民羅迪（John Rodie）說，想到有人做出這種事，就覺得非常可怕，「這是一個很糟糕的消息，但這附近以前也發生過類似的事情」。連恩（Kevin Liam）提到，此地平時人潮眾多，也是家庭享受歡樂時光的安全場所，他很懷疑袋子是被沖上岸，或者被他人刻意帶來丟棄。

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