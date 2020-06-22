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85度C母公司今順利填息　美食-KY盤中股價漲幅近3%

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▲85度C母公司美食-KY今（22）日進行除息交易，每股配發現金股利3元，除息參考價為101元，開盤僅12分鐘即順利完成填息。（圖／記者莊喬迪攝）

▲85度C母公司美食-KY今（22）日進行除息交易，每股配發現金股利3元，除息參考價為101元，開盤僅12分鐘即順利完成填息。（圖／記者莊喬迪攝）

記者林淑慧／台北報導

85度C母公司美食-KY今（22）日進行除息交易，每股配發現金股利3元，除息參考價為101元，台股開盤僅12分鐘即順利完成填息，盤中股價最高來到104.5元，漲幅近3%；法人表示，美食-KY下半年營收表現可望擺脫2020年上旬新冠肺炎的衝擊，力拼旺季商機。

隨著疫情降溫，美國五月間陸續開始有城市解封，85ºC也有多間門市重新開業，帶動美國營收較四月份的低點回升。法人觀察，美國最新公布的就業數據優於預期，目前的疫情也獲得控制，因此樂觀看待美國消費力道復甦的動能。

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▲85度C搶搭振興券話題，6月搶先推消費200送200抵用券活動。（圖／85度C提供）

▲85度C搶搭振興券話題，6月搶先推消費200送200抵用券活動。（圖／85度C提供）

今年五月間，美國各州都看到85ºC門店恢復營業，搭配新推出的DoorDash盒裝麵包外送，以及網路點餐服務，帶動營收較前月份成長。儘管到五月底仍有兩成以上的美國門店暫時停業，但有開業的門市平均已恢復平日八成以上的業績。

展望後市，美食-KY表示，仍會密切觀察各地疫情變化，在確保安全的前提下，恢復更多門市的營業，大陸市場持續耕耘線上會員，優化購物體驗，五月中旬全面升級會員權益，台灣市場也將力挺公部門的刺激消費政策，推出振興券相關優惠，衝刺解封商機，法人預估第四季獲利可望轉為正成長。

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