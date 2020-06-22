疫情黑天鵝攪局　一張圖表揭露2020下半年經濟變數

▲2020年全球經濟變數。（圖／永慶房屋提供）

記者張菱育／台北報導

今年全球經濟面臨新冠肺炎的黑天鵝影響，各國紛紛推出降息及擴大購債規模來救市，2020年下半年仍有不少變數，像是第二波疫情與中美角力、全球貿易縮水、各國實施財政刺激將更積極、全球寬鬆貨幣政策持續進行、在物價上的低通膨狀態僵持續等變數。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，2020年全球經濟在新冠肺炎黑天鵝的影響下，經濟擴張面臨下行風險，各國紛紛降息甚至再次祭出擴大購債規模來救市，而各大經濟預測機構也紛紛下調今年全球經濟成長率，經濟表現恐衰退。

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國內3-4月是疫情影響最嚴重的月份，民眾盡量減少出門與降低消費，恐慌情緒發酵，讓房市短暫受到衝擊，但國內疫情控制得宜，加上市場自住、置產等剛性需求仍在，在5月之後多日「零確診」助攻下，民眾購屋信心回溫。

葉凌棋補充，以目前交易量推估，上半年房市交易量在14.2-14.6萬棟之間，與2019年同期相較，約在-1%至+2%左右。

葉凌棋指出，新冠肺炎疫情要能完全控制住，可能需要疫苗問世才有可能，目前第一波疫情趨緩，在各國陸續解封後，公衛專家也陸續警告恐有二次感染疑慮，加上中美角力不斷升級，全球局勢詭譎難測，台灣經濟規模小，勢必也會受到衝擊，因此，疫情與中美角力是兩大變數。

▲今年下半年恐有第二次新冠肺炎感染疑慮。（示意圖／記者林敬旻攝）