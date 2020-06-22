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文在寅「只顧歷史定位」！堅持跟隨川普到板門店...波頓：金正恩不想見他

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▲▼川普,文在寅,金正恩,川金會,川文會,文金會。（圖／朝中社）

▲波頓爆料，其實川普、金正恩都不願在板門店見到文在寅。（圖／朝中社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

白宮前國安顧問波頓（John Bolton）在即將出版的新書《事發之室－白宮回憶錄》爆料美國總統川普、北韓最高領導人金正恩、南韓總文在寅3人去年6月30日在板門店自由之家「握手說話」的真實內幕。川普原本計劃當日上午完成與文在寅的會談後，獨自前往停戰線和金正恩會面；但文在寅卻礙於面子問題執意同行，就連金正恩也極力反對文在寅出面干涉與川普的會面。對於波頓的爆料，青瓦台今（22）日上午出面駁斥，認為波頓的說法嚴重扭曲事實，除造成3國間信任破滅，也違反外交基本原則，希望美國政府能正視該問題。

根據韓媒《朝鮮日報》取得的內容，波頓在書中回憶，川普在完成日本行程後便前往南韓，準備和文在寅會談，去年6月29日突然在推特發文，「如果北韓金正恩主席看到我的推文，我將在停戰線與他握手，想和他說聲哈囉」，當時幕僚皆相當震驚。波頓回憶，代理白宮幕僚長麥克‧馬瓦尼（Mick Mulvaney）曾表示需要考慮到文在寅想加入川金三會的局面，「川普其實不希望文在寅跟著來到板門店，就連金正恩也不希望文在寅在場；然而文在寅卻強烈表達想加入川金三會的意願，且不排除舉行三方會談。」

▲川普、文在寅到板門店。（圖／路透）

▲文在寅不甩美方提議，強行跟著川普來到非軍事區。（圖／路透）

根據波頓的回憶錄，美方在青瓦台與南韓舉行會談時，其實曾數度拒絕文在寅的提議；不過文在寅卻只顧慮到面子問題，表示「若金正恩跨越停戰線、踏上南韓國土，但身為總統的我卻不在現場，這樣看起來好像不太適當」，並向美方表明，「只要和金正恩打個招呼、將他交給川普總統後，就會離開現場」；當時川普回應，「雖然我也希望文總統出席，但目前只能遵照北韓所期盼的方向。」

即便美方再三阻攔，卻無法改變文在寅頑強的意志，他對川普表示，「雖然（南韓建國後）不少總統多次造訪非軍事區，但美國總統與韓國總統同行，卻是史上頭一次」；川普明確拒絕文在寅「三方會談」的提案，「我不想錯過此次機會，我有話想對金正恩說，隨扈也正安排行程，所以只能照著他們的話去做。我能理解金正恩的想法，我知道他想（單獨）見我。你只要在首爾送我離開，等我在板門店和金正恩會面完畢後，再到烏山空軍基地會合吧！」

不過文在寅仍拒絕川普的提議，「不然我跟您到非軍事去區的哨所吧！之後再決定要做什麼」，接著以「帶路人」的角色，引領川普與金正恩在板門店自由之家會面，即便南北韓、美國三方會談只有4分鐘，但青瓦台事後卻對外宣稱，「3國領袖會面，成為歷史性的一刻。」

▲▼ 川金／美國總統川普與北韓領導人金正恩2019年6月30日在板門店會面。（圖／路透）

▲金正恩不希望文在寅介入，只想單獨與川普會面。（圖／路透）

對於波頓新書中的爆料，青瓦臺國家安保室長鄭義溶（정의용）透過國民溝通首席尹道漢（윤도한）召開記者會表達強烈不滿，認為有不少內容違背事實，是波頓自己的觀點，「單方面對外公開政府間的協議內容，違反外交上的基本原則，甚至有損未來在協議上的信任關係。」

青瓦台表示，昨（21）日晚間已向美方傳達立場，希望美方能訂立相關措施，防止日後同樣事件（指波頓回憶錄）再度發生，「這種不適當的行為，嚴重損害韓美同盟在維持雙方安保、利益上的努力成果。」

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