彰銀獨董提名人林志潔直言不諱　指稱「公股誤解了獨董價值」

▲彰銀董事會落幕，但是仍然不平靜，近日彰銀員工、公股獨董提名人紛紛發聲。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

彰銀的董事會改選才剛剛落幕，但是後續卻有許多爭議，使得員工、甚至是公股的獨董提名人紛紛跳出來說話，公股獨董提名人林志潔再度在臉抒發文，認為對個人的直言「財政部因此腦怒，那就是誤解了公股提名獨立董事的價值。」

彰銀公股陣營獨立董事提名人林志潔在周六（20日）以臉書發表意見後，再度發臉書提到有長輩擔心她身為公股的被提名人，卻評論公股對獨董全面棄守，是否有所不當。但是林志潔卻認為，獨立董事存在的目的，是在防止控制股東和經營階層損害公司和全體股東的利益，是為了強化公司治理所用。

請繼續往下閱讀...

林志潔指出，我國的八大泛公股銀行有政府的持股，卻不受國營事業、政府採購法、審計法等規範監督，是以，泛公股提名獨立董事的意義就在於，雖然有的公股銀的政府持股都低於五成，但依然是人民的重要資產，獨董是協助公股銀落實金融業治理的重要機構，並善盡外部董事活化董事會的功能。尤其公股的獨立董事應該對民股和其他金融業產生示範的效果。

獨立董事不論由誰提名，應該為企業、全體股東服務，不是為董事長或者有控制力的股東服務，即使在公司有經營權之爭，獨董也必須按在全體股東的利益，而非任何一方的利益之上，如果沒有這個認知，最好不要接受獨立董事一職。

林志潔說，正因為一開始應允接受提名，對此職位毫無懸念，因此才能夠直言，財政部因此惱怒，那就是誤解了公股提名獨立董事的價值。

她也感謝財政部次長阮清華和彰銀董事長凌忠嫄的說明，並讚「氣度令人敬佩」。但仍強調，彰化銀行和其他公股銀行的治理成效，攸關全民的資產和利益，尚需要各界更多的關注與監督。