20歲男殺同居女友！法庭上失控狂吼「我是兇手」　鄰居：他在屋內喊惡魔

Jordan Brodie Miller, charged with murdering his teenage girlfriend Emerald Wardle in their Metford home, repeatedly interjected with extraordinary outbursts during a hearing at Newcastle Bail Court. https://t.co/UWCjqlzdX4 — The Daily Telegraph (@dailytelegraph) June 21, 2020

記者康心禹／綜合報導

澳洲新南威爾斯州梅特蘭市（Maitland）近日發生一起兇殺案！20歲的米勒（Jordan Brodie Miller）在同居屋內殺死了18歲的女友沃德爾（Emerald Wardle）。鄰居表示，當時他們聽到米勒不斷大叫「惡魔」。法院於21日上午開庭，米勒透過視訊在法庭上多次言語失控，辯護律師多次要求他「保持沉默」。

據英國《每日郵報》報導，該起事件發在20日凌晨，警方獲報後趕緊前往兩人的同居住，發現米勒沒有任何武裝的站在屋外，米勒與警察經過一番爭鬥後被捕，警察隨後進入家中，發現了沃德爾的屍體。

據悉，米勒和沃德爾兩人才剛開始交往沒多久，就同居在米勒父母名下的一間住宅內。通報的鄰居表示，他們聽到米勒在屋內大喊「惡魔」，覺得不太對勁才會報警。

紐卡斯爾保釋法院（Newcastle Bail Court）於21日開庭，米勒透過視訊的方式參加，他不斷的在法庭上失控大喊「我是兇手」、「我用雙手掐住沃德爾的脖子，她當時躺在床上」，以及他曾偷了沃德爾的車。

辯護律師見狀後不斷要求米勒「保持沉默」，並詢問法官「米勒是否有繼續發言的合法權利」，因為米勒似乎還有更多話想說。目前，米勒已被勒令接受身體和心理評估，而警方目前還尚未確認沃德爾的死因。

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