荷蘭反防疫示威爆衝突！球迷加入後變調　警出動水炮車「400人被捕」

▲荷蘭海牙反防疫政策示威。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎疫情肆虐，荷蘭海牙有數千名民眾於21日發起示威活動，抗議政府新冠肺炎的防疫封鎖措施，示威起初大致和平，不過在一批球迷加入後，演變成警民衝突，警方以水炮車及騎警驅散現場民眾，約400人被捕。

綜合外媒報導，數千名示威者21日在海牙中央車站的空地聚集，因不滿政府的防疫措施，直斥當局做法過當及違憲，他們身穿印有「停止封鎖」的T-shirt，手持「解除1.5公尺社交距離」的標語。

示威起初大致和平，不過在一批球迷加入後，就與警方爆發衝突，期間有人向警員投擲石頭及煙霧彈。對此，警方出動水炮車及騎警清場，拘捕大批拒絕離開現場的人，亦在車站附近拘捕擲石示威者，暫未知衝突中是否有人受傷。

警方表示，行動一共拘捕400人，大部分人其後已獲釋。海牙市長雷姆克斯（Johan Remkes）指出，這與示威權或言論自由無關，而是有人在蓄意破壞公共秩序。

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