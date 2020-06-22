疫情入侵網壇！「小費爸」剛和球王喬帥出賽　IG自曝確診

▲迪米特洛夫目前在家休養。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

網壇名將、世界排名第19名的「小費爸」迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）在Instagram，拋下震撼彈，向大眾公布他已確診2019新型冠狀病毒（COVID-19）。消息一出網壇相當震驚，不僅為小費爸擔心，也因為月中和他一起參加亞德里亞網球巡迴賽的，還有球王喬科維奇（Novak Djokovic）、提姆（Dominic Thiem）等世界級大咖，目前他們都在等候檢測。

迪米特洛夫於台灣時間22日凌晨2點左右，在Instagram上發文，以下附上全文翻譯。

嗨大家，我想要讓我的粉絲和朋友們知道，我在摩納哥（Monaco）確診了2019新型冠狀病毒。我想要確保過去幾天曾和我接觸過的每個人，都能接受檢測，並採取必要的預防措施。對於我有可能造成的傷害，我非常抱歉。我已經回到家了，正在逐漸復原當中。謝謝你們的支持，請一定要保持健康和安全。GD

迪米特洛夫是保加利亞網球名將，他月中受邀參加球王喬科維奇自辦的「亞德里亞網球巡迴賽」，上周末到克羅埃西亞站出賽時，卻突然發生身體不適，到摩納哥接受檢測後的結果呈陽性，間接使得喬科維奇和22歲的俄羅斯網球選手盧柏列弗（Andrey Rublev），取消最終決賽。