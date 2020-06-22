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WHO：全球單日激增「18.3萬例」確診破紀錄！　累計破900萬人染疫

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▲巴西,里約,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲全球新冠肺炎第一波疫情尚未結束，甚至創下單日新高峰。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

世衛組織（WHO）最新報告顯示，上周日（21日）出現了新冠肺炎至今最高的單日新增確診紀錄，24小時內新增了18萬3020例，而病例大量集中在整個美洲。根據「Worldometer」統計，全球累計確診數突破900萬，來到903萬3423例、死亡數達46萬9539人。

路透社引述WHO的報告指出，拉丁美洲和北美新增確診數，過去24小時共有11萬6000例，全球正式突破870萬例、46萬1000死，此前最高的單日紀錄是18日的18萬1232例。

Worldometer則顯示，全球確診突破900萬、死亡超過46萬9000人，美國累計達到227萬4280例、11萬9949死；巴西壘106萬6333例、5萬591死；俄羅斯累計58萬3879例確診、8101死；英國累計30萬5803例確診、4萬2717死。

祕魯累計25萬1338例確診、7861死；西班牙累計24萬6272例確診、2萬8323死；智利累計24萬2355例確診、4479死；義大利累計23萬8499例確診、3萬4634死；伊朗累計20萬4952例確診、9623死。

全球疫情爆發時間及發展不一，多數西歐國家已顯見疫情降溫，西班牙逐步解封程序已來到最後一步驟，21日結束防疫緊急狀態，取消對多國的邊境管制，恢復與法國邊境通車。

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