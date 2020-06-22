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白宮貿易顧問駁波頓回憶錄：沒聽過川普要習近平買農產品助選

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▲▼白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）。（圖／達志影像／美聯社）

▲納瓦洛受訪表示，從沒聽過川普要求習近平買大豆助選。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）21日受訪時，針對白宮前國安顧問波頓（John Bolton）的回憶錄爆料內容反駁，表示並沒有所謂總統川普向中國國家主席習近平，請求幫忙贏得2020總統大選這一回事。他說波頓這段話可能會讓自己吃上官司，甚至坐牢。

美國司法部日前以波頓的新書沒有確實通過出版前的校對程序，因此書裡可能包含國家機密資訊的理由，要求一名聯邦法官暫停波頓新書 ─ 《事發之室：白宮回憶錄》的出版；然而川普政府的阻擋企圖在20日宣告失敗，聯邦法官做出決定，准許本書出版。

納瓦洛21日登上CNN節目「State of the Union」表示，波頓的行為有使國家機密資訊暴露的風險，「而他，我預測是這樣的下場。他不僅不會拿到那本書的版稅，還冒著要進監獄蹲的風險。他對美國國家安全做了一件非常非常嚴重的事，而他得為此付出代價。」

對於波頓在書裡提到川普施壓習近平，迫使中國買下美國農產品，做為幫他本人助選的手段，納瓦洛並沒有直球回答，「我也在事發之室，不管波頓說了關於中國的什麼事，都是蠢話罷了。」他暗示波頓可能自行捏造事實，「我從來沒有聽過他這樣說，我在現場，萊特希澤（Robert Lighthizer，貿易代表）也從沒聽過，他也在現場。」納瓦洛此話和萊特希澤的立場一致。

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