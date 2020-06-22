白宮顧問控「病毒是中共的產物」：中國政府故意製造出來的

▲白宮貿易顧問納瓦洛，在沒有證據的情況下，一口咬定病毒是中國製造。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）21日在電視上直白表示，2019新型冠狀病毒（COVID-19）是「中國共產黨的產物」，並且在沒有提出任何證據的情況下，指控這個危險致命的病毒，是中國政府有目的性地製造出來的。

納瓦洛21日登上CNN節目「State of the Union」，接受主持人塔珀（Jake Tapper）訪問，並以白宮高層級官員的身分表示，新冠病毒是中國政府刻意為之的產物，當主持人請納瓦洛重述一次，以確保他沒有聽錯時，納瓦洛回答，「你沒有聽錯」。

「這個病毒是中國共產黨的產物，而我們得到一些有關那些實驗室，或是在濕貨市場裡發生的事情的資訊。」納瓦洛表示，白宮不排除認為新冠病毒是中國政府有目的性製造出來的，「我說的是，病毒從中國出來，就我所認知的，中國共產黨要為此負責。」

納瓦洛更明白對中國政府「有罪推定」，強調在證明清白以前，他認為中國政府就是有問題的。至於塔珀問他手上有無證據能佐證指控，他反要塔珀去和中國政府索取。

最早在中國武漢大規模爆發的新冠肺炎疫情，隨著國際旅行擴散至全球，不少國家官方及人民要求中國政府為此負責，甚至不惜跨國興訟，但也有國家支持中國政府，堅持「起源未定論」。近來不少報告指出，義大利米蘭等北方2大城，其實在水質取樣中，已經找到新冠病毒最早出現在當地的時間，幾乎提前至去年12月就有跡象，而美國也在去年底就有可疑病患，加上中國政府不斷強調起源未定，甚至指控源自美軍，使得「病毒如何出現」的論述更加眾說紛紜，而其中一份報告指出，病毒事實上早在去年10月就已現蹤武漢。