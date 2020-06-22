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東京淺草人潮湧現！　攤商：期盼包括台灣在內的外國觀光客回流

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文／中央社記者楊明珠東京21日專電

日本政府19日解除全境跨縣移動限制後的首個週末假日，包括東京淺草等多個景點湧現人潮，讓許多商家感到開心。日本政府編列巨額預算希望刺激國內觀光，預計8月初實施。

日本,淺草,新冠肺炎,觀光（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠肺炎爆發初期，日本各大觀光景點仍有許多遊客。（圖／達志影像／美聯社，下同）

受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，日本地方政府籲請民眾避免跨縣市移動，隨著疫情趨緩，日本政府19日全面解除國內跨縣移動限制後，多處景點、新幹線車站、國內機場等處湧現人潮。

週六（20日），東京淺草雷門前湧進許多觀光客，有些遊客穿著租來的輕便和服走在充滿傳統風格的商店街。日本政府為防止疫情擴大於4月7日對東京等地宣布「緊急事態宣言」後，這條商店幾無遊客，場景冷清，但19日起遊客暴增。

因為疫情的關係，時隔2個月多才重啟營業、販售人形燒小蛋糕的三鳩堂老闆齋木隆說：「突然人潮暴增，真的是太好了，得救了。」

戴著防疫透明面罩的齋木說，現在日本政府還沒開放外籍人士前來觀光，這幾年來淺草觀光依靠來自全世界多國的觀光客捧場，他很期盼包括台灣在內的外國觀光客趕緊回流。

一群大學生前來淺草進行實地踏查，其中一名男大學生表示，觀光客還沒真正回流，尤其是目前外籍觀光客身影很少。

販售日式傳統圖案布口罩的店家「鈴屋」店員也說，雖然人潮增多了，但相較以前的榮景還差太多，「鈴屋」販售的是傳統輕便和服、和風飾品、小禮品等，須靠外籍觀光客光顧才行，只能等待全球疫情趨緩，日本政府解除邊境管制。

日本,淺草,新冠肺炎,觀光（圖／達志影像／美聯社）

▲疫情越來越嚴重之後，觀光人潮銳減。

20日從淺草商店街走到淺草寺可看到許多遊客吃吃喝喝，拋開疫情陰霾，神情顯得悠閒。有的人帶著寵物狗前來，還有一位民眾悠閒遛豬，讓許多遊客會心一笑。

經營優衣庫（UNIQLO）的迅銷公司19日在銀座有一家全日本規模最大的店鋪開幕，這幾天也湧進大批人潮，許多人為了買口罩大排長龍。

疫情重挫觀光業，日本政府2020年第一次追加預算，編列約1兆7000億日圓（約新台幣4770億元）推動Go To Campaign宣傳觀光活動 ，其中包括帶動國內觀光旅遊的Go To Travel計畫，將發行區域互通的旅遊券、補助民眾國內旅遊費用等。

國土交通大臣赤羽一嘉21日在日本放送協會（NHK）「週日討論」節目中表示，Go To Campaign的宣傳觀光活動快則8月初推出，時間到明年春天為止，將大力支援觀光業。

赤羽說，19日起解除跨縣移動，象徵邁入新局面，他確信觀光需求一定會復甦，但最大的前提就是要能讓旅客感到安心、安全。他期待觀光業界遵守防疫方針，遊客也能維持防疫禮節。（編輯：林憬屏）

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