日媒：中國海警與軍方合作　或加強對釣魚台及台灣施壓

▲中國海警將與解放軍方合作，圖為海警船2501。（圖／日本海上保安廳）

文／中央社記者楊明珠東京21日專電

日本經濟新聞今天報導，中國全國人民代表大會常務委員會20日通過人民武裝警察法修法，海警與軍方將加速合作，中國此舉可能是想提升對釣魚台海域、台灣的施壓力道。

日經報導，中國全國人民代表大會的常務委員會20日通過武警法的修法，這是中國時隔11年再修訂武警法，內容明確，在「戰時」的情況下，武警接受國家領導人習近平所率的中央軍事委員會指揮或者是受中國5大戰區指揮，身為武警的一部份的海警局也適用武警法。

這項修法明載，戰時海警局船隻也可參與軍事作戰。海警船平時與軍方進行聯合演訓，實施緊急救助等行動。此外，武警的任務包括守護海上權益及執法。

至今，中國武警的任務大多是執行維持治安、重要基礎設施的警備等的陸地任務，編制約有60萬至70萬人員，今後可能進行負責海上警備任務的人員編制。

日經指出，去年12月公布的2020年立法計畫當中並沒有納入有關武警法的修法，之所以突然列為議題，這背後可能與對台灣施壓有關。台灣總統蔡英文今年1月總統大選時獲得大勝連任，加強對中國的批評，也強化與美國之間的關係。

習近平領導階層將台灣、釣魚台列嶼、南海等視為不可讓步的「核心利益」。今年春天左右，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）第一波疫情顛峰期過後開始，中國再度明顯加強在海洋方面的強硬姿態，可能是想趁著美國忙於內政問題之際加強準備。

報導說，有看法指出，中國為了與美國爭奪海洋霸權，所以將海警局與海軍合作，藉以提升海洋軍力。在南海與涵蓋釣魚台海域的東海，中國對周邊國家所帶來的不安升高。

截至本月20日，中國海警船連續68天在釣魚台海域航行，日本認為中國海警船航行地點是「領海」外的「鄰接海域」，現蹤的天數是日本於2012年9月將釣魚台列嶼「國有化」之後天數最多的紀錄。

中國海警船於上個月8日在釣魚台海域入侵「領海」，追逐日本漁船，日本政府對此倍感威脅。

日本防衛大臣河野太郎日前表示，中國搭載著機關砲的船隻經常多艘進入釣魚台海域。言下之意，對於海警船的武裝化感到憂心。