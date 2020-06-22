破紀錄！西伯利亞北極圈小鎮驚現「38度高溫」　小心在最寒冷地區中暑

▲維科楊斯克（Verkhoyansk）出現38度高溫，更北邊地區也出現多處突破30度高溫。（圖／翻攝自推特「@mikarantane」）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯西伯利亞一處位於北極圈內的小鎮，上周六（20日）竟測得攝氏38度的驚人高溫，比該區正常高溫還要超過32度。該小鎮名為維科楊斯克（Verkhoyansk），曾測得零下68度低溫的嚴寒居住區，而此次測量已成為北極圈內有紀錄以來的最高溫。

綜合外電報導，美國大西洋岸最北州緬因州的卡裡布（Caribou），19日曾測得該區史上最高溫的攝氏35.56度（華氏96度），20日也測出超過32度的高溫。而為了比對這件事情的嚴重性，報導指出美國大西洋岸最南端的佛羅里達州邁阿密，自1896年開始成為美國高溫紀錄保持者以來，120年間也不過只錄得一次近38度的高溫，而現在這件事發生在俄羅斯北極圈內的維科揚斯克。

Likely the hottest temperature ever recorded in the Arctic happened today-100.4 F- What's happening in Siberia this year is nothing short of remarkable. The kind of weather we expect by 2100, 80 years early.

For perspective Miami has only reached 100 degrees once on record. https://t.co/WDPRmLRD4d — Jeff Berardelli (@WeatherProf) June 20, 2020

We are in a relentless Arctic #heatwave - Siberia is literally on fire right now and it's set to continue.



Temperatures will comfortably exceed + 30 °C within the Arctic Circle over the next 10 days at least. It is a staggering + 20-25 °C warmer than it should be...



[THREAD] pic.twitter.com/J9opJLIaIw — Scott From Scotland (@ScottDuncanWX) June 19, 2020

維科楊斯克距離俄羅斯首都莫斯科，足足4828公里（3000英哩）遠，而且比美國阿拉斯加州第二大城費爾班克斯（Fairbanks），還要更接近北極點。維科揚斯克一直是地球上最寒冷的地區之一，去年11月還測得零下51度。

從零下51度到38度的高溫，溫差高達89度，而夏天超過38度炎熱高溫在北極圈內是幾乎前所未聞的。寒冷地帶出現令人難以置信的高溫並非首次，儘管紀錄的可信度存疑，1915年阿拉斯加的展望溪（Prospect Creek），地理位置雖然較維科揚斯克低，但當時也已記錄到近38度的高溫；2010年俄羅斯境內距離北極圈僅數公里以南的小鎮，也出現了同樣高溫。

維科揚斯克鎮目前有1300位居民，此前鎮上最低溫錄得零下68度，最高溫維37.2度，得到金氏世界紀錄認證。西伯利亞今年大部分地區皆出現異常高溫，乾燥、炎熱的空氣使得境內森林燃起大規模野火，除了對當地伐木產業造成影響，也嚴重危及野生動物的生存。