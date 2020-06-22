世界級線上會議來了！亞洲區塊鏈高峰會「開搶體驗票」　演講主題曝光：關鍵領導人必看

▲亞洲區塊鏈高峰會執行長費聿安於2019年「亞洲區塊鏈高峰會」開幕儀式，向觀眾打招呼。（圖／亞洲區塊鏈高峰會提供）

財經中心／台北報導

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，今年「亞洲區塊鏈高峰會」（ABS）首次採取線上演講與經驗交流，7月15日至19日期間，可線上觀看區塊鏈專家演講與座談，與會卡司包括執行二次太空任務的太空人哈德菲爾（Chris Hadfield）；還有台灣金管會主委黃天牧、行政院政委唐鳳、美國證管會主委等500多位區塊鏈專家。

亞洲區塊鏈高峰會執行長費聿安表示，此次高峰會倡議有效推廣「區塊鏈應用」，需要有更好的領導，特別是關鍵時刻領導；透過哈德菲爾的歷程，將會與觀眾分享他的個人實戰經驗，包括在太空艙面臨關鍵時刻，太空艙所有人的生命存亡都掌握在他手上時，如何做好一位關鍵時刻的領導人。

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費聿安指出，目前全世界面臨新冠肺炎的侵襲，各行各業受影響的程度不同，未來發展充滿不確定性，而各界領導人必須掌握企業營運的命脈，非常值得透過此次高峰會學習新知識。

「亞洲區塊鏈高峰會」今年活動的規模和方式，與前兩年不同。這場線上高峰會預計有來自70多個國家、500多位演講者，盼吸引上萬人在網站上參加，共襄盛舉；也希望籍此活動，期待民眾多認識朋友，並進行深入的交流，討論不同領域的應用，「此生必體驗一次世界級高峰會！」

關於區塊鏈應用，費聿安解釋，區塊鏈特性是去中心化、分佈式體系、多重確認的一個系統架構以確保資產，尤其是數位資產可以清楚產權轉移，如此一來，交易紀錄可以被認證。他舉例，從銀行轉帳、聽音樂重視版權，以及旅遊到物聯網，區塊鏈應用會改變人類的生活和商業模式。

「地球票」體驗票取得步驟如下：

1、點www.abs2020.com：進入這個畫面。再按「REGISTER FOR 2020」。

2、進入，再找到藍色「EARTH Ticket」；再按「ENTER」。

3、藍框內打代碼「DORIS.W」，就可以報名。

4、表示1次可以給1-10張體驗票。

5、按「註冊」，以全部英文就進入填寫聯絡人資料（名字、姓氏、電子信箱、確認電子信箱）。

6、再將所要送公關體驗票「地球票」的對象資料，以英文填好全部欄位（名字、姓氏、電子信箱、職稱、工作單位名稱與網址、國家），就完成報名。

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