「金融股」最無敵？第一金、玉山金存不停　達人：現在才開始有危險

圖文／鏡週刊

受肺炎疫情衝擊，全球主要央行競相降息，實施寬鬆貨幣政策，日本及歐洲央行甚至出現負利率，嚴重侵蝕銀行獲利；最明顯的例子，即匯豐銀行為樽節支出，今年計畫全球裁員3.5萬人，透露未來金融股營運壓力，將面臨極大挑戰。

坊間投資成功故事，激勵不少家庭主婦及上班族，以「有錢就存一點金融股」方式，累積養老本錢。但全球負利率趨勢，將壓縮銀行、壽險獲利，長期來看不但可能影響日後配息水準，歐洲、日本銀行股表現更在負利率環境下，表現落後大盤，銀行想要在股市中籌資，未來恐怕都不容易。

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還在執著只存金融股的投資人，此時就要特別注意兩件事，一是存股時機、另一是對「成本」的迷思。若沒有健全的投資心理素質，日後便容易因為金融股獲利下滑、配息縮水，或股價疲軟而打消存股念頭。

「很多存股達人能致富，根本原因是『時機』夠好，趁著幾年前金融股低檔時大量布局，但當股價持續墊高，後面再進場存股的人，要看到長期複利效果，時間就必須拉得更長，這樣一來，投資過程中的大環境變數也會跟著增加。」財經作家張弘昌指出。

另外，投資人心中常被「持股成本」所牽絆，平均存股成本越高，心中過不去的坎就越高。最明顯的例子，是今年3月因疫情帶來的全球股災，打亂投資人存股計畫；「3月19日當天超過700檔股票跌停，很多原本要存股的散戶，看著獲利一路縮水，帳面轉虧，受不了心理壓力殺低股票，存股最後功虧一簣。」

張弘昌指出，這一切其實都是心中「持股成本」在作祟；或許當大環境明顯不利金融股時，投資人更該做的，是培養獨立判斷的能力，而非一頭熱的跟存金融股。



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