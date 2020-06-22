存金融股一定好？　怪老子：兩個理由你不該再死存

圖文／鏡週刊

台灣人瘋存股，希望買進好股票並長期持有，每年賺取配息。而在上千檔股票中，存股族最偏愛的族群就是金融股，不過，看似穩健的金融股真的沒有風險嗎？精算達人怪老子蕭世斌強調，若是以長期投資的角度切入，金融股恐怕不是最好的選擇。

「存股就是買進一家好公司，不論當下股價高低，都大膽買進並長期持有，不過，長期持有的期待是什麼？就是公司能穩定獲利，年年都把錢配（息）回來。」怪老子蕭世斌指出，從這個邏輯出發，不難看出，存股的關鍵在於公司是否能長期賺錢、保有「盈餘」，因為有盈餘配的息才是真配息，否則是用自己的本金配發。而一旦買的是沒有賺錢的公司，賺了息收、賠了價差，依然失去「存」的意義。

那麼金融股究竟適不適合存呢？怪老子指出，從財報的角度看，金融股存在二個風險：

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大金控公司幾乎都有龐大的業外投資部位，其中，投資金融資產占多數，而金融資產在某些時空背景下，容易產生巨大波動，這風險會讓公司最後的盈餘，處在相對不穩定的狀態。 金融股普遍存在非常高的負債比，觀察銀行的ROA(資產報酬率，公司用所有資產賺錢的能力)、ROE(股東權益報酬率，公司用自有資本賺錢的能力)，不難發現有相當大的差距。「銀行真的不會倒嗎？觀察過去歷史經驗，看看倒過幾家銀行，應該就會有答案。」

不過，怪老子強調，金融股不是說不能存，只不過千萬不要過度押寶在某一檔金融股。「常聽到有投資朋友，存金融股存到上百張，甚至上千張，這容易導致大好大壞的風險。」

整體來說，怪老子認為，金融股不論在股價波動度、獲利穩定度，在所有股票當中，都並非是表現最佳的，台灣仍有許多更值得「存」的公司，例如：台積電、大立光等，從長期持有的角度來看，表現都相當不錯。投資人進場前，務必懂得分散風險，熟悉公司體質。



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