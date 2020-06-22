Smart智富／聽央媽的話！



文／Smart智富雜誌 朱紀中

美國聯準會（Fed）用降息搭配無限量買債來對抗新冠肺炎疫情，讓過去2個月動盪的金融市場逐漸回穩。

其中最具代表性的一役，發生在今年3月份的美國公債市場，當時包括沙烏地、中國、巴西等新興市場國家大舉拋售美債，單月合計拋售2,993億美元，造成10年期公債殖利率一度從0.5%衝高到1.16%，債券價格2週下跌了3.5%。面對變局，聯準會馬上出手，讓債券殖利率在4月初即重新跌回到0.6%附近，展現央媽穩定金融的決心。

美國政府債券基金的投資人更因此賺進豐厚獲利，按晨星統計，今年以來至4月底為止，整個組別基金的報酬率達到6.58%，是各種債券基金中表現最好的組別。

不只美國政府債靠央媽護盤，價格屢創新高，公司債中的投資等級債也因為聯準會承諾買進，讓BBB級債券殖利率與10年期公債殖利率的利差從3月4.8%降至5月2.64%，AAA級債券的利差則從2.48%減至1.11%。

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相較於投資等級債迅速獲得資金挹注，受油價下挫影響的高收益債，因市場擔心企業違約風險升高，使CCC級債券信用風險利差同期間僅從19.17%小幅下滑至17.08%。

市場對於央媽承諾會支持企業融資的決心，似乎尚未及於高收益債，如今在經濟陸續解封之後，建議大家不妨聽央媽的話，關注殖利率仍在高檔的美國高收益債。

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