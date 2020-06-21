波頓新書爆料：習近平要求川普「不要讓蔡英文訪美」

▲美國總統川普（右）2017年出訪北京，會面中國國家主席習近平（左）。（圖／路透）

文／中央社



白宮前國家安全顧問波頓在即將出版的新書中爆料，中國國家主席習近平曾強烈要求川普審慎處理台灣議題，在大阪G20高峰會時更直接表明不要讓總統蔡英文訪美或對台軍售。

波頓（John Bolton）在名為「事發之室－白宮回憶錄」（The Room Where It Happened : A White House Memoir）的新書中提到美中台關係以及美方一度延宕批准軍售台灣內幕。

波頓先是提到，川普在聽過從中國投資致富的華爾街金融人士的話之後，對於台灣就特別「消化不良」（dyspeptic）。川普最喜歡的比較是指著麥克筆筆尖說「這是台灣」，然後指著總統辦公桌說「這是中國」。

波頓說，「美國對另一民主盟友的承諾與義務不過如此」。

新書指出，中共中央政治局委員楊潔篪2018年11月8日與波頓會面時告訴他，台灣是美中關係最重要及敏感的議題，「我們在防止台灣獨立方面有共同利益」，波頓自述，這「有如我們是共謀者，而我當然不這麼認為」，楊潔篪不斷提及「一個中國」政策，錯誤描述這有利於北京。

新書還披露，2018年12月在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉辦的20國集團（G20）晚宴上，習近平強烈要求美方謹慎處理台灣議題，而川普表示同意並說他會機警應對。

習近平在大阪G20高峰會期間再次提及台灣，他向美方表示這牽涉中國主權及國家完整，並警告美中雙邊關係可能會因此陷入困境，要求川普個人關注這項議題。

習近平也極力主張美方不要讓台灣總統蔡英文訪美或軍售台灣，他認為這是維持兩岸穩定最重要的兩件事。

▲美國前國安顧問波頓。（圖／達志影像／美聯社）

波頓在新書中指出，習近平大部分立場直接否定了1979年台灣關係法，這項立法授權美國就防禦目的軍售台灣，包括軍售F-16戰機，提升台灣防衛能力。

波頓指出，實際上，台灣並不好戰，相反地，美國前副總統奎爾（Dan Quayle）告訴他，台灣大幅縮減軍力，近年來減少超過一半，「這個大錯誤讓我感到吃驚」。

新書披露，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）去年延宕批准軍售F-16的國會通知，除了擔心川普對於所有對台軍售案經常性抱怨之外，那次可能真的會拒絕讓軍售案往前推進。波頓說，鑒於美國軍售烏克蘭的微妙情況，這並不是幻想。

波頓制訂戰略說服川普，並讓當時的白宮代理幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）參與此事。穆瓦尼曾任南卡羅來納州國會議員，而南卡羅來納州是波音公司主要生產地。 （譯註：原文如此，但F16V是由當地的洛克希德馬丁公司生產。）

波頓在與川普的電話會議中向他說明，如果軍售案沒有持續進行，將出現龐大的政治後果。美國不需補貼也不用外援，且台灣會支付F-16軍售案總額80億美元的經費，並為南卡羅來納州創造許多工作機會。他還告訴川普，最好現在就進行，在香港發生更激烈的事件之前。

川普問道，「你從沒想過不要軍售嗎？」在聽到否定的答案後，他最後說：「好吧，但安靜去做。約翰（波頓），你不會對此發表演講吧？會嗎？」波頓在書中自述，他根本沒想過這點，「但也許我應該這麼做」。

波頓說，他離開白宮後，川普拋棄了敘利亞的庫德族，有關他可能拋棄的下一個對象已揣測紛紛，台灣正好是最接近名單上的第一位，且可能會一直在那個位置上，只要川普繼續擔任總統，這「不是一個令人開心的前景」。