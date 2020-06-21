國際數位經濟課稅談判陷入僵局　若各國單邊課稅　美歐貿易戰升溫

▲法國政府想要課徵「數位稅」。（圖／路透）

記者吳靜君／台北報導

隨著美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）發函給法國、義大利、西班牙、英國財政部長，聲明包容性架構共有137國對於國際數位課稅談判陷入僵局，主要因為這四個國家拒採安全港制度。資誠聯合會計師事務所建議台商要注意美國動作以及各國是否有單邊課稅，若一旦失控，恐造成美、歐之間的貿易大戰升溫。

因此美國財長發布聲明要求暫停數位經濟課稅談判，好讓美國及國際各國可以專心面對新冠肺炎（COVID-19）所造成的經濟衝擊。

請繼續往下閱讀...

OECD認為 應該繼續談判避免重複課稅

經濟合作暨發展組織（OECD）回應，為了讓各國有一個遵循的數位經濟課稅規則，談判應該繼續。OECD認為，若沒有共同數位經濟課稅規則，各國將競相自己制定數位稅，造成重複課稅，阻礙經濟發展。

法國則認為，美國的聲明是對國際社會的挑釁，並聲明若包容性架構若無法在今年底之前達成數位經濟課稅協議，法國將開徵本國數位稅規定。歐盟執委會也聲明，若今年底之前國際間沒辦法達成數位經濟課稅的協議，歐盟2021年持續歐盟版本的數位經濟課稅提案。

他國開徵數位稅 美可能制裁

資誠會計師全球稅務服務會計師曾博昇表示，美國的立場並非談判終結，但的確造成數位經濟課稅方針一的談判延宕，美國仍堅持方針二，也就是國際版的最低稅負制的課稅方案，這也讓方針二可以在年底取得包容性架構同意可能性較高，前提是各國同意在方針一未取得共識前提下，可以讓方針二先行。

曾博昇提醒台商，持續關注美國的動作，因為美國商務部明確反對其他國家在國際數位課稅規則達成協議之前，先行單邊的數位課稅，若有任何國家先行開徵數位稅，美國可能會有貿易制裁。



法國與歐盟的主張，就算有美國的威脅，各國都不可能停止制定單邊的數位稅，曾博昇認為，預期會有更多國家開始著手準備制定本國的數位稅則，因為國際數位稅則似乎是遙遙無期。這將造成更多失控的貿易衝突，特別在各國經濟努力從新冠肺炎的影響之下復甦的時刻，即將到來的貿易風暴將造成各國企業重大挑戰。