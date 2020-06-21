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目睹國二女兒頂樓遭性侵！母親心痛發文「鮮血噴滿內褲」...未成年免罰

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▲▼南韓一名患有輕度智能障礙的國2少女，於自家樓頂遭學弟性侵。（圖／CFP）

▲南韓一名患有輕度智能障礙的國2少女，於自家樓頂遭學弟性侵。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名擁有輕度智能障礙的國中2年級女學生，竟遭同校學弟誘拐、威脅至住處頂樓性侵，陰道、內褲內流出大片鮮血。被害女學生的母親打開頂樓大門，被迫目睹女兒慘遭性侵的過程，頓時嚇傻，11日將事發經過、法官態度等逐一寫下，上傳至青瓦台官網連署，目前已獲10萬多人關注。

綜合韓媒報導，事情發生在2019年3月14日，由於發文者女兒患有輕度智能障礙，為了保護女兒不與外人接觸，便在自家樓頂打造專屬女兒的「秘密基地」，擺設帳棚、棉被、書本等，供女兒放學時帶朋友回家安心玩耍。不料，被害女學生上學時將「秘密基地」的事全數告知給學校的每名朋友、同學，使得加害男學生無形中得知少女的「秘密」。

於是該男學生威脅國2少女告訴自己秘密基地的位置，只要不從，便出手毆打，逼得女學生只好乖乖就範。

▲▼南韓母親心痛地將女兒遭性侵過程寫成文章，上傳至青瓦台官網連署。（圖／翻攝自青瓦台）

▲南韓母親心痛地將女兒遭性侵過程寫成文章，上傳至青瓦台官網連署。（圖／翻攝自青瓦台）

被害少女事前曾打電話告知母親，即便母親不允許，卻還是懼怕學弟的餘威，將其帶入家中觀賞樓頂的「秘密基地」。眼見四下無人，加害男學生便趁隙脫下少女的衣褲，撫摸生殖器官，更強迫對方撫摸自己的陰莖，最後更一舉性侵得逞，造成對方從內褲流出大片鮮血。

經過10至20分鐘後，發文者才察覺不對勁，於是決定上頂樓察看，打開大門卻驚見女兒衣不蔽體遭男學生性侵，嚇得馬上拉起女兒衣褲，並逼對方打電話回家，向父親告知自己「對學姊做了非常變態的事」。

發文者在連署文描述，即使蒐集了犯罪證據、男學生的DNA，但警方卻認為加害男學生尚未成年，「只是屬於同儕間的玩鬧行為」，未採取積極搜查作為，在如此輕縱下，造成不懂反省的男學生5個月後性侵其他人。

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